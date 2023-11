Awaria gazu w Inowrocławiu. W sobotni poranek całe miasto pozostaje bez sprawnie funkcjonującej stacji gazowej. Komunikat w tej sprawie wystosowała Polska Spółka Gazownictwa z Grupy ORLEN.

"W sobotę 25 listopada rano doszło do zatrzymania pracy stacji gazowej zasilającej Inowrocław. Z powodu awarii mogą wystąpić problemy z dostawą gazu dla mieszkańców całego miasta. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia służby PSG przystąpiły do zbadania przyczyn awarii"– czytamy w lakonicznym oświadczeniu na stronie PSG.

Awaria Gazu. Inowrocław bez dostaw, jest komunikat

Nie wskazano, jak długo może potrwać usuwanie awarii i powrót do stałego zasilania. - W tym momencie nadal trwa ustalanie przyczyny - przekazał w rozmowie z lokalnym serwisem ino.online Grzegorz Cendrowski, rzecznik Polskiej Spółki Gazownictwa. Zapowiedziano, że spółka będzie na bieżąco informowała media ws. rozwoju sytuacji.

Przed godziną 11 rzecznik PSG przekazał lokalnemu serwisowi, że stacja gazowa w mieście już działa, jednak mieszkańcy będą musieli poczekać na przywrócenie dostaw. - Żeby nagazować sieć, musimy zamknąć kurki główne u 12 tysięcy klientów. To duże zadanie, dlatego ściągamy dodatkowych pracowników z okolicznych województw, Wielkopolski, Mazowsza, także z Gdańska czy z Łodzi. Będziemy pracować całą dobę - poinformował rzecznik.

Wspomniał, że nie wszyscy mieszkańcy Inowrocławia będą mieli w sobotę dostawę gazu. - Do tych 12 tysięcy klientów musimy podjechać, a następnie zakręcać kurki. Robimy to po to, by nie doszło do tragedii. Mamy nadzieję, że wszyscy będą w domach i będą wpuszczali pracowników. To konieczne, by wznowić dostawę gazu - dodał w rozmowie z portalem Ino.online Grzegorz Cendrowski.

Źródło: Radio ZET/Ino.online/Psgaz.pl