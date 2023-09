9-latek kopnięty w głowę na przystanku. Wcześniej sprawca zadał mu pytanie

Do zdarzenia doszło na przystanku w Jaworznie-Szczakowej (woj. śląskie). 9-latek czekał na autobus do domu. Wtedy podszedł do niego młody mężczyzna i zapytał chłopca, komu kibicuje. Dziecko odpowiedziało, że nikomu.

Jaworzno. Pobił 9-latka i ukradł mu czapkę

Wówczas napastnik popchnął go, a następnie kopnął w głowę, aż ten upadł na ziemię. Gdy leżał, sprawca podszedł do dziecka i zdjął mu z głowy czapkę. Spłoszony krzykami przypadkowej kobiety, uciekł.

Tuż przed zdarzeniem sprawca był widziany w towarzystwie dwóch innych młodych mężczyzn, którzy siedzieli za przystankiem autobusowym. Na szczęście chłopiec nie odniósł poważnych obrażeń, ale z uwagi na traumatyczne przeżycie, tego samego dnia przyszedł z rodzicem do jaworznickiej komendy policji, aby wszystko zgłosić.

Mundurowi rozpoczęli poszukiwania sprawcy, którego zatrzymali po kilku dniach. 20-latek usłyszał zarzutu rozboju, do którego się przyznał. Zastosowano wobec niego dozór policyjny oraz zakaz zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzonym. Kodeks karny przewiduje za to przestępstwo karę do 12 lat więzienia.