Jerzy Szteliga zmarł 8 maja – we wtorek 9 maja obchodziłby swoje 70. urodziny. Jak ustaliła Interia, były poseł SLD od dłuższego czasu borykał się z problemami zdrowotnymi. – Chorował dość długo, ostatnie kilka lat zmagał się z chorobą, która być może po części wyeliminowała go z życia politycznego – powiedział Interii poseł Nowej Lewicy Wiesław Szczepański.

Jerzy Szteliga nie żyje. Kim był?

Jerzy Szteliga studiował na Wydziale Filologicznym Leningradzkiego Uniwersytetu Państwowego, gdzie w 1988 roku uzyskał stopień doktora. W 1977 wstąpił do PZPR. Rok później rozpoczął pracę na Politechnice Opolskiej.

W 1990 został przewodniczącym rady wojewódzkiej Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, a w 1999 objął taką samą funkcję w SLD. W latach 1993-2005 był posłem na Sejm z okręgów opolskich z ramienia tej partii. Ponadto od 1998 do 2001 roku zasiadał w sejmiku województwa opolskiego. W 2001 roku został wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

W Sejmie IV kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i komisji śledczej do zbadania tzw. afery Rywina. W 2005 roku wystąpił zarówno z partii, jak i klubu. W kolejnych wyborach bez powodzenia startował do Senatu jako kandydat niezależny. Później na krótko powrócił do SLD.

Jerzy Szteliga zatrzymany i uniewinniony

W 2006 roku Szteliga został zatrzymany i usłyszał zarzuty przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości 90 tys. złotych w związku ze sprawą Elektrowni Opole. Zastosowano następnie wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości 70 tys. złotych. Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do sądu w 2007 roku. Proces rozpoczął się dwa lata później. W 2014 roku w pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Opolu uniewinnił go od popełnienia zarzucanych mu czynów.

