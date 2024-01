Jurek Owsiak: wiek, dzieci, zarobki. Ile zarabia szef WOŚP?

Jurek Owsiak urodził się w 1953 roku w Gdańsku. Od 1993 roku stoi na czele Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizując ogólnopolską zbiórkę pieniędzy na sprzęt najbardziej potrzebny szpitalom. Kilkakrotnie nominowany był do Pokojowej Nagrody Nobla.

Jurek Owsiak: życiorys, Woodstock, książki

Jurek Owsiak karierę zawodową rozpoczął w Rozgłośni Harcerskiej. W latach 1991-1992 wraz z Walterem Chełstowskim kierował Festiwalem w Jarocinie. Współtworzył audycję „Brum”, a następnie „Się kręci” w radiowej Trójce, prowadził programy „Róbta, co chceta, czyli rockandrollowa jazda bez trzymanki” w telewizyjnej Dwójce, „Dziura w koszu”, „Kręcioła” i „Bezpieczne wakacje”. Prowadził młodzieżowy kanał O.TV (Owsiak TV), „Dźwiękoszczelny Magazyn Jurka Owsiaka” (najpierw Radio Wawa, a potem Eska Rock) oraz „Się kręci” w Programie III Polskiego Radia. Od 2011 roku prowadzi wideoblog internetowy owsiaknet.pl, w 2014 przemianowany na kręcioła.tv, a od lipca 2016 – audycję „Zaraz będzie ciemno” w Antyradiu.

W 1995 roku Jurek Owsiak zorganizował pierwszy Przystanek Woodstock (od 2018 pod nazwą Pol’and’Rock Festival).

Jest współautorem wydanej w 1999 książki „Orkiestra Klubu Pomocnych Serc, czyli monolog-wodospad Owsiaka”, w grudniu 2011 roku ukazała się jego autobiograficzna książka „Róbta, co chceta, czyli z sercem jak na dłoni”.

Jurek Owsiak: fundacja, firma, zarobki

Jurek Owsiak od 1993 roku jest prezesem Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak czytamy na stronie fundacji: „Fundacja WOŚP środki zebrane w corocznej zbiórce publicznej w całości przeznacza na zakup sprzętu medycznego i finansowanie programów medycznych, co wykazujemy w publikowanych poniżej sprawozdaniach ze sposobu wydatkowania zebranych środków. Zgodnie z zapisami w ustawie o zbiórkach publicznych środki zebrane w ramach ogłoszonej zbiórki pt. Finał WOŚP w całości muszą być przeznaczone na cele zbiórki”. Szczegółowe rozliczenia znaleźć można na stronie Fundacji.

Zarobki Jurka Owsiaka ujawnił on sam w 2017 roku na Facebooku: „Nie pobieram pensji z Fundacji WOŚP. Mam natomiast pensję w należącej do Fundacji spółce Złoty Melon, w której jestem Prezesem Zarządu. Wynosi ona (dane za 2016) 14 146 zł brutto, a więc netto 9606 zł. Przy czym ważna uwaga – spółka Złoty Melon nie jest w żaden sposób dotowana przez Fundację. A więc moja pensja nie jest w ogóle kosztem Fundacji, na tę pensję prowadzona przeze mnie spółka musi po prostu zarobić” – napisał Owsiak. W tym samym wpisie odniósł się również do zarobków i statusu zatrudnienia w Fundacji swojej żony Lidii Niedźwieckiej-Owsiak.

Jurek Owsiak: rodzina, żona, dzieci

Jurek Owsiak i Lidia Niedźwiecka-Owsiak poznali się w liceum. Para doczekała się dwóch córek.

Niewiele osób wie, że Jurek Owsiak ma pewne nietypowe hobby. Jest zapalonym… witrażystą. Z jego pracowni wyszły prace, które wiszą m.in. w kaplicy Matki Bożej Królowej Polski w Belwederze, w kaplicy Pałacu w Guzowie oraz w hotelu Rialto.

