Kandydaci PiS do Sejmu. Kaczyński ujawnia nazwiska "jedynek" na listach

PiS przedstawiło w czwartek 31 sierpnia "jedynki", czyli liderów list w wyborach parlamentarnych. Partia rządząca długo zwlekała z prezentacją kandydatów do Sejmu. Z kuluarowych informacji wynikało, że prezes Jarosław Kaczyński chciał wstrzymać się z ogłoszeniem tej informacji do zakończenia ostatniego posiedzenia Sejmu tej kadencji.

Listy wyborcze PiS. Kaczyński prezentuje "jedynki"

Od wielu dni pojawiały się spekulacje, że na listach PiS będzie dużo zmian i niespodzianek i nie wszyscy politycy będą zadowoleni z miejsca, jakie wybrał im prezes Kaczyński. Lista "jedynek" PiS prezentuje się następująco:

Elżbieta Witek – okręg nr 1, Legnica,

Marcin Gwóźdź – okręg nr 2, Wałbrzych,

Mirosława Stachowiak-Różecka – okręg nr 3, Wrocław,

Paweł Szrot – okręg nr 4, Bydgoszcz,

Krzysztof Sztucki – okręg nr 5, Toruń,

Przemysław Czarnek – okręg nr 6, Lublin,

Mariusz Kamiński – okręg nr 7, Chełm,

Marek Ast – okręg nr 8, woj. lubuskie,

Zbigniew Rau – okręg nr 9, Łódź,

Antoni Macierewicz – okręg nr 10, Piotrków Trybunalski,

Joanna Lichocka – okręg nr 11, Sieradz,

Rafał Bochenek – okręg nr 12, Chrzanów,

Małgorzata Wasserman – okręg nr 13, Kraków,

Ryszard Terlecki – okręg nr 14, Nowy Sącz,

Anna Pieczarka – okręg nr 15, Tarnów,

Karol Bortniczuk – okręg nr 16, Płock,

Marek Suski – okręg nr 17, Radom

Maria Koc – okręg nr 18, Siedlce,

Piotr Gliński – okręg nr 19, Warszawa,

Mariusz Błaszczak – okręg nr 20, Warszawa "obwarzanek",

Paweł Kukiz – okręg nr 21, Opole,

Marek Kuchciński – okręg nr 22, Krosno,

Zbigniew Ziobro – okręg nr 23, Rzeszów,

Jacek Sasin – okręg nr 24, Białystok,

Kacper Płażyński – okręg nr 25, Gdańsk,

Piotr Müller – okręg nr 26, Gdynia,

Stanisław Szwed - okręg nr 27, Bielsko-Biała,

Lidia Burzyńska – okręg nr 28, Częstochowa,

Bożena Borys-Szopa – okręg nr 29, Gliwice

Bolesław Piecha – okręg nr 30, Rybnik,

Mateusz Morawiecki – okręg nr 31, Katowice,

Ewa Malik – okręg nr 32, Sosnowiec,

Jarosław Kaczyński – okręg nr 33, Kielce,

Leonard Krasulski – okręg nr 34, Elbląg,

Janusz Cieszyński – okręg nr 35, Olsztyn,

Marlena Maląg – okręg nr 36, Kalisz,

Zbigniew Hoffman – okręg nr 37, Konin,

Krzysztof Czarnecki – okręg nr 38, Piła,

Szymon Szynkowski vel Sęk – okręg nr 39, Poznań,

Czesław Hoc – okręg nr 40, Koszalin,

Marek Grubarczyk – okręg nr 41, Szczecin.

Do 6 września komitety wyborcze mogą zgłaszać w Państwowej Komisji Wyborczej listy kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów. Lista kandydatów na posłów - zgodnie z Kodeksem wyborczym - powinna być poparta podpisami co najmniej 5 tys. wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Komitet wyborczy, który zgłosił listy kandydatów w co najmniej w połowie okręgów wyborczych, dalsze listy może zgłaszać bez podpisów.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Wybierzemy tego dnia 460 posłów oraz 100 senatorów na nową, czteroletnią kadencję. Również 15 października odbędzie się ogólnokrajowe referendum, w którym będzie można odpowiedzieć na cztery pytania dotyczące wieku emerytalnego, przymusowej relokacji uchodźców, przyszłości zapory na granicy polsko-białoruskiej oraz prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw.