Karambol w Warszawie. Strażacy walczą z wyciekiem z cysterny

Karambol w Warszawie na drodze ekspresowej S8. Do zderzenia z udziałem 7 samochodów doszło we wtorkowe popołudnie. Na miejscu pracuje 5 oddziałów straży pożarnej, trasa w kierunku na Białystok jest zablokowana. - Cysterna jest cała, ale uszkodzony został zbiornik paliwa. W tej chwili strażacy przepompowują paliwo do innego zbiornika - relacjonuje w rozmowie z PAP asp. Bogdan Smoter ze stołecznej straży pożarnej.

Karambol w Warszawie. Nie ma rannych, są utrudnienia

Jak ustalamy w rozmowie z jednym ze strażaków interweniujących na miejscu, w zdarzeniu 7 samochodów szczęśliwie nikt nie został ranny. Początkowo jedna osoba trafiła na badania do karetki, ale nie odniosła poważnych obrażeń. Na miejscu wciąż jest m.in. grupa operacyjna miasta. Objazd wyznaczono na węzeł Broniewskiego. Szczegóły wypadku są przedmiotem policyjnego dochodzenia.

Wypadek w Warszawie

Ruch na całej szerokości drogi został wstrzymany, dlatego kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Na miejscu formuje się olbrzymi korek (ok. 15 kilometrów), ZTM poinformował w związku z tym o utrudnieniach w kursowaniu linii 103, 112, 114, 132, 145, 156, 186, 197, 414.

RadioZET.pl/PAP