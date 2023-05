Kierowca busa pod wpływem amfetaminy. "W pojeździe były ukryte porcje"

Mężczyznę zatrzymali policjanci z otwockiej drogówki, którzy pełnili służbę na terenie Józefowa. Jak się okazało, za kierownicą dostawczego forda siedział 33-letni Ukrainiec.

- Mundurowi przebadali zdenerwowanego mężczyznę na zawartość narkotyków w organizmie. Urządzenie wykazało obecność amfetaminy. W tej sytuacji mężczyźnie została pobrana krew do dalszych badań - przekazała mł. asp. Paulina Harabin.

Józefów. Kierowca busa był pod wpływem amfetaminy

Dodała, że funkcjonariusze znaleźli też kilka porcji narkotyków. 33-latek miał je przy sobie oraz ukryte w aucie i na dnie bagażu. - Badanie wykazało, że zabezpieczone substancje to mefedron i amfetamina - poinformowała Harabin.

Mężczyznę przewieziono do komendy, gdzie przedstawiono mu zarzut kierowania pod wpływem substancji psychotropowych i ich posiadania. Otwocki prokurator objął go policyjnym dozorem. Za prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, zaś za posiadanie narkotyków do lat 3.

Jak groźne i nieodpowiedzialne jest spożywanie narkotyków, pokazała tragedia z Warszawy. W czerwcu 2020 r. miejski autobus wypadł z mostu Grota-Roweckiego. Zginęła jedna osoba, a 22 zostały ranne. Pojazdem kierował Tomasz U., który w momencie wypadku był pod wpływem amfetaminy. W listopadzie 2022 r. został skazany na 7 lat pozbawienia wolności.

RadioZET.pl/PAP - Marcin Chomiuk