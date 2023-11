Do zdarzenia doszło we wtorek, 31 października, w Kołobrzegu (woj. zachodniopomorskie). - Dwoje młodych ludzi wypadło z trzeciego piętra sanatorium Bałtyk, położonego nad samym morzem. Kobieta i mężczyzna zostali przewiezieni do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w stanie bardzo ciężkim, wręcz krytycznym – powiedział PAP prok. Gąsiorowski.

Zaznaczył, że Prokuratura Rejonowa w Kołobrzegu czeka obecnie na przekazanie materiałów o tym zdarzeniu przez Komendę Powiatową Policji, aby ewentualnie rozpocząć postępowanie. Do tego czasu prokuratura nie będzie informować szerzej o sprawie.

Źródło: Radio ZET/PAP - Inga Domurat