Konferencja ws. TVP. Kancelaria Premiera zapowiada "nowy ład"

Szef kancelarii premiera Jan Grabiec odniósł się na konferencji prasowej do zmiany władz TVP, Polskiego Radia i PAP oraz protestów posłów PiS i pracowników TVP w siedzibie Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza. - W związku z uchwałą Sejmu przystępujemy do prac nad nowym ładem w mediach. Premier Donald Tusk podjął już w tej sprawie rozmowy z prezydentem Andrzej Dudą. Przed przyjęciem ustawy konieczne jest jednak zabezpieczenie mediów publicznych - wyjaśnił Jan Grabiec.

Szef KPRM zaznaczył, że uchwała Sejmu ws. mediów publicznych, m.in. powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2016 roku, wskazuje na konieczność podjęcia niezwłocznych działań naprawczych" w celu "przywrócenia praworządności i zapewnienia dostępu do informacji obywatelom" do czasu wdrożenia odpowiednich rozwiązań prawnych. Dodał, że prace nad nimi powinny mieć “bardzo szeroki charakter” i uwzględniać opinie wszystkich zainteresowanych stron.

Konferencja KPRM ws. zmian w TVP

Grabiec w czwartek został zapytany o konsultacje premiera Donalda Tuska z prezydentem Andrzejem Dudą na temat kształtu mediów publicznych w przyszłości oraz o to, czy prezydent ma szanse zawrzeć w projektach dotyczących mediów publicznych swoje pomysły. - Rząd zamierza prowadzić prace nad nowym ładem mediów publicznych w sposób otwarty, transparentny, przy otwartej kurtynie. Oczywiście głos pana prezydenta będzie miał w tej sprawie również swoje znaczenie. Ale liczymy tutaj bardzo na uczestnictwo w tych pracach również przedstawicieli środowiska dziennikarskiego - odpowiedział szef KPRM.

Jak dodał, rząd liczy także na uczestnictwo w tych pracach przedstawicieli świata nauki, "tych, którzy zajmują się kwestiami wolności mediów", a także m.in. środowisk twórczych. - Wiemy, że prace na ten temat toczyły się przez ostatnie osiem lat. Wprawdzie nie w Sejmie ale, że wiele środowisk pracowało nad tym jak wzmocnić pozycję mediów publicznych po to, żeby rzeczywiście mogły być oknem na świat dla opinii publicznej w Polsce, a nie ekspozyturą rządzącej partii - zauważył Grabiec. W jego ocenie czas już "sprawić, żeby rzeczywiście TVP to było TVP, żeby była to Telewizja Polska".

- Prace nad tym właściwym ładem dotyczącym mediów publicznych nie będą zaskakiwały na pewno ani pana prezydenta, ani uczestników debaty publicznej. Z całą pewnością będziemy je prowadzić w odpowiedni sposób tak, żeby pełne konsultacje społeczne były możliwe - zadeklarował szef KPRM.

Nowy prezes TVP zawiadomił prokuraturę

Grabiec odniósł się też do protestów posłów PiS w siedzibie TVP. Powiedział, że 20 grudnia nowy przewodniczący rady nadzorczej i prezes zarządu Telewizji Polskiej przyszli do TVP i spotkali się z odwoływanym prezesem Przemysławem Herbutem. - Prezes ustępujący przyjął do wiadomości decyzję rady nadzorczej. Nowe władze rozpoczęły zarządzanie spółką - mówił Grabiec.

- Ustępujący prezes zaproponował spotkanie z pracownikami TVP wraz z nowymi władzami. Do spotkania jednak nie doszło, bo o godz. 11 do budynku wtargnęła grupa agresywnie zachowujących się osób. Wśród nich byli posłowie PiS. Na spotkanie z posłami PiS wyszedł ustępujący prezes TVP i prezes nowej rady nadzorczej - stwierdził szef KPRM i dodał, że próba rozmowy skończyła się obelgami i agresywnym zachowaniem posłów PiS.

Szef kancelarii premiera powiedział również, że doszło do próby zablokowania gabinetu prezesa TVP. Grabiec przekazał, że prezes Telewizji Polskiej złożył zawiadomienie do prokuratury m.in. w związku z agresywnym zachowaniem posłów PiS.

Źródło: Radio ZET/PAP - Marcin Chomiuk, Katarzyna Krzykowska