Kontrowersyjne nagranie z policjantem. Rzucił ostre słowa do demonstranta

Nie jest jasne, kiedy dokładnie wideo zostało zarejestrowane. Sądząc po kadrach w tle nagrania, można rozpoznać budynki charakterystyczne dla dziedzińca zamku Wawel w centrum Krakowa. Zdaniem Wirtualnej Polski i "Wprost" wideo mogło powstać we wtorek, przy okazji kolejnej miesięcznicy pogrzeby Lecha i Marii Kaczyńskich. Każdego 18. miesiąca prezes PiS Jarosław Kaczyński wraz z prominentnymi politykami partii rządzącej odwiedza grób brata i bratanicy.

Od kilku lat tym wizytom towarzyszą pikiety przeciwników PiS. Na nagraniu widać, jak policjanci spychają grupę demonstrantów. Jeden z jej uczestników apeluje do funkcjonariusza w przeciwsłonecznych okularach, aby podał swoje imię i nazwisko. Ten sukcesywnie odmawiał.

Kraków. Kontrowersyjne nagranie z policjantem

- Jak nie pamiętasz, to ci nie przypomnę, tak? - odpowiadał funkcjonariusz. W kolejnych sekundach sytuacja zrobiła się chaotyczna - prawdopodbnie doszło do szarpaniny. - Co ty robisz? – pytał popychany mężczyzna. - Cicho - odpowiadał funkcjonariusz. Później rzucił do leżącego na ziemi: - Jak patrzę na ciebie, to bym się wstydził, że w ogóle żyję.

"Wprost", powołując się na oficera prasowego komendy wojewódzkiej w Krakowie, poinformował, że dowódca funkcjonariusza widocznego na nagraniu został poinformowany o sprawie. "Trwają rozmowy z przełożonymi policjanta" - dodano.

"Skontaktowaliśmy się z rzecznikiem prasowym KWP w Krakowie, który powiedział, że sprawa jest analizowana i obecnie trwają rozmowy z przełożonym policjanta" - poinformowała Wirtualna Polska.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska/Wprost