W lesie znaleziono tajemniczy balon z płytką. Policja ma wstępne ustalenia

Niewielki balon z doczepioną do niego płytką z elektroniką znalazła przypadkowa osoba w lesie na terenie powiatu kolskiego. W chwili znalezienia balon unosił się tuż nad ziemią. Osoba, która znalazła balon, przyniosła go do jednostki policji.

W piątek wieczorem rzecznik prasowy wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak powiedział PAP, że doczepiona do balonu płytka to najprawdopodobniej moduł służący do badania jakości powietrza.

Tajemniczy balon w lesie. Policja ma wstępne ustalenia

Jak dodał, na razie utraty balona nie zgłosiła żadna stacja meteorologiczna. Niewykluczone, że balon został wykonany np. w ramach uczelnianego projektu. Policja wciąż szuka właściciela obiektu.

W ostatnich miesiącach na polskim niebie doszło do kilku groźnych incydentów. Najpoważniejszy z nich dotyczy rosyjskiej rakiety, która 16 grudnia ubiegłego roku weszła w polską przestrzeń powietrzną. Ostatecznie rozbiła się pod Bydgoszczą, co odkryto dopiero pod koniec kwietnia.

Z kolei 13 maja wojsko poinformowało o niezidentyfikowanym obiekcie, który miał wejść w polską przestrzeń powietrzną z terenu Białorusi.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/ Rafał Pogrzebny (PAP)