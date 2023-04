Do dramatycznego wypadku doszło w lany poniedziałek około godziny 16. Służby podają, że kierowca jadący z Korfantowa do Puszyny stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w drzewo.

Korfantów. Śmiertelny wypadek. Nie żyje 9-latek

Oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu przekazał, że samochodem jechało pięć osób. - Pomimo akcji ratowniczej na miejscu zmarła 36-letnia kobieta i 9-latek - powiedział w rozmowie z PAP.

- W stanie ciężkim do szpitala przewieziono 11-letniego chłopca i 17-letnią dziewczynę, do której wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Piąty pasażer to 15-letni chłopak, który według wstępnych informacji doznał szoku i oddalił się samodzielnie z miejsca zdarzenia - dodał rzecznik.

Przyczyny i dokładne okoliczności tego wypadku zbadają teraz pod nadzorem prokuratora opolscy policjanci.

RadioZET.pl/PAP