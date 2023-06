Krzysztof Dymiński zaginął miesiąc temu. Poruszający wpis matki chłopca

Krzysztof Dymiński spod Ożarowa Mazowieckiego zaginął 27 maja. Nastolatek wyszedł z domu nad ranem i od tamtego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną. Po raz ostatni był widziany w Warszawie.

Jak ustalił dziennikarz RadioZET.pl Mateusz Kapera, tuż przed zaginięciem nie było sygnałów, że Krzysztof zamierza uciec z domu. Chłopak zachowywał się normalnie, wraz z rodzicami planował, jak spędzą weekend.

Krzysztof Dymiński zaginął miesiąc temu. "Synu, nie poddamy się"

- Krzysztof rano z nami zaczął dzień. Pojechał z nami do Warszawy. Jechaliśmy jednym samochodem. Potem był u mnie w pracy. Dostałam od niego kwiaty na Dzień Matki, a potem poszedł do szkoły. Po niej miał się spotkać z koleżanką. W domu rozmawialiśmy o tym, jakie mamy plany na weekend. Normalny dzień - mówiła matka chłopca.

Kobieta opublikowała teraz poruszający wpis. "Synu, nie poddamy się i będziemy Cię szukać. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, bo bardzo Cię kochamy. Ale Ty wiesz o tym, prawda? Chcę też żebyś wiedział, że jeśli masz problemy, my pomożemy Ci je rozwiązać. Nie jest istotne, czego dotyczą. Wszystko załatwimy. Tym się nie martw. Najgorsze w tej chwili jest to, że nie wiemy, czy żyjesz" - napisała.

Krzysztof ma 175 cm wzrostu, ciemne blond włosy, niebieskie oczy. Jest szczupłej budowy ciała. W dniu zaginięcia ubrany był w ciemne spodnie, czarne buty marki Diesel typu sneakersy. Nosi stały aparat na zębach (górny i dolny łuk).

Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionego Krzysztofa Dymińskiego, proszony jest o niezwłoczny kontakt z Wydziałem Kryminalnym KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach pod numerem telefonu 47 724 38 20 lub pod numerem alarmowym 112.

O szczegółach zaginięcia Krzysztofa Dymińskiego posłuchasz w podcaście kryminalnym Radia ZET "Materiał dowodowy".

RadioZET.pl