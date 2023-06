Kto chce latać z Radomia? Kontrowersyjne lotnisko uratowane. W tym mieście są chętni

Lotnisko w Radomiu oficjalnie otwarto 27 kwietnia. W pierwszym miesiącu obsłużono 7257 pasażerów, a do czerwca ta liczba wzrosła do 13,2 tysiąca. Biorąc pod uwagę koszt inwestycji - 800 mln zł. - ogłoszenie frekwencyjnego i biznesowego sukcesu byłoby przedwczesne.

Jak dotąd jedynym stałym operatorem lotniska jest LOT - państwowe linie lotnicze. Komercyjnych brakuje, a do jednego z największych przeciwników przedziwnego portu należy prezes jednej z nich - CEO irlandzkiego Ryanair'a Michael O'Leary. Już dwa lata temu ocenił, że "budowa lotniska pośrodku niczego to jeden z najgłupszych pomysłów w historii Polski". Później wyraźnie zaznaczył, że Ryanair nie pojawi się na radomskiej płycie, nawet za darmo. Ale chętni, przynajmniej wśród pasażerów, w końcu się znaleźli. Z lotniska w Radomiu będą latać mieszkańcy Kielc.

Lotnisko w Radomiu uratowane przez mieszkańców Kielc

- Od 25 czerwca z Kielc na lotnisko w Radomiu będą kursować shuttle busy - potwierdziła w rozmowie z PAP rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych Anna Dermont. Jak się okazuje, to bezpośrednia odpowiedź spółki na "duże zainteresowanie" mieszkańców woj. świętokrzyskiego i samych Kielc. - Autobusy będą podjeżdżały pod sam terminal lotniska w Radomiu - sprecyzowała.

Wakacyjna siatka odlotów z Radomia nieco się rozrasta, a kursy busów Kielce-Radom mają być pod nią dostosowane.

Na razie z Radomia można, na regularnych trasach, latać do Rzymu i Paryża. W czerwcu wystartowały pierwsze czartery; do Antalyi w Turcji i rejsy rozkładowe do Tirany. Obecnie odbywa się 26 operacji tygodniowo. Niedługo mają pojawić się kursy do Warny (Bułgaria), Tirany (Albania) i Prewezy (Grecja).

