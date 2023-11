27 listopada po południu w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł nowy rząd Mateusza Morawieckiego, który nie ma szans na zdobycie wotum zaufania w Sejmie. Wieczorem premier wystąpił w programie "Gość Wiadomości". Polityk był pytany m.in. o zapowiedzi likwidacji TVP Info przez demokratyczną opozycję KO-PSL-Polska 2050-Lewica.

Morawiecki do pracowników TVP: będziemy bronić was do końca

– Platforma Obywatelska jest jak PZPR, która chciała mieć koncesjonowaną opozycję - ZSL i SD. Gdyby media publiczne zostały zlikwidowane, powróciłby informacyjny monopol rodem z PRL. Byłoby to zaprzeczenie demokracji – stwierdził szef dwutygodniowego rządu, dodając, że pracownicy TVP starali się "pod ogromnym ostrzałem pokazać inny punkt widzenia niż Wirtualna Polska, Onet czy TVN i oświetlać pewną część sceny politycznej, gospodarczej czy społecznej, która wcześniej nie była oświetlana".

Morawiecki ogłosił, że on i jego środowisko polityczne będą bronić publicznych mediów przed zakusami likwidacji. – Chcę bardzo podziękować i pani, i wszystkim kolegom, koleżankom redakcyjnym z całej telewizji publicznej, wszystkich programów. [...] Robiliście naprawdę znakomitą robotę i róbcie dalej. [...] My będziemy starali się - niezależnie od tego, w jakiej roli będziemy - bronić was do końca – mówił premier. – W ten sposób bronimy prawa do wolnego słowa, a jak mówił nasz poeta, "wolnej myśli to już za nic nie dam" i my tej wolnej myśli nie oddamy – dodał.

– W państwie demokratycznym są instytucje prawa - konstytucja, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, sądy i różne urzędy. To one, a nie premier czy inni politycy, decydują o respektowaniu prawa. Zawsze starałem się zasięgnąć opinii tych, którzy znają się na danej dziedzinie prawa, ale przede wszystkim szanowałem instytucje prawa powołane, aby czuwać nad naszym porządkiem konstytucyjnym i ustawowym. Jeśli ktoś uważa inaczej, to są to działania uzurpacyjne i przed tym należy przestrzec – ocenił Morawiecki, odnosząc się do wypowiedzi Donalda Tuska o egzekwowaniu prawa.

PiS betonuje władze TVP, Polskiego Radia i PAP

W poniedziałek Rada Mediów Narodowych podjęła decyzję o zmianie statutów TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej – dowiedział się reporter Radia ZET Jacek Czarnecki. Za głosowało troje członków RMN, zasiadających w Radzie z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Czabański, Piotr Babinetz i Joanna Lichocka. Głosy przeciwko oddali członkowie RMN związani z Lewicą – Robert Kwiatkowski i Marek Rutka.

Inicjatorem zmian jest były minister kultury Piotr Gliński, a sprowadzają się one do tego, że w razie likwidacji spółki, takiej jak TVP czy Polskie Radio, ich likwidatorami będą musieli być dotychczasowi członkowie zarządów tych spółek. Takie rozwiązanie ma utrudnić przyszłemu rządowi koalicji demokratycznej, na którego czele ma stanąć Donald Tusk, wprowadzanie zmian personalnych w mediach.

– PiS chce zabetonować obecne władze mediów publicznych. To próba obejścia ustawy – komentował Robert Kwiatkowski w rozmowie z reporterem Radia ZET. Dodał, że zmiany w statutach musi zatwierdzić Krajowy Rejestr Sądowy, więc istnieje szansa, że procedura się przedłuży, co umożliwi przyszłemu rządowi Tuska wycofanie zmian przegłosowanych przez Radę Mediów Narodowych.

Tusk o zmianach w TVP: sprawa jest prostsza, niż się komuś wydaje

– Jeśli chodzi o uporządkowanie sytuacji w mediach publicznych, sprawa jest prostsza, niż się komuś wydaje, nie wymaga żadnych tajemniczych działań – mówił Tusk we wtorek 21 listopada. – Dowiecie się państwo w odpowiednim czasie, co te słowa oznaczają, jakie konsekwencje spotkają także osoby, które dopuściły do tego, że media publiczne w Polsce działały niezgodnie z misją, w jakimś sensie wbrew konstytucji i z przepisami prawa powszechnego – dodał szef Platformy.

– Proszę się tutaj nie martwić o moją skuteczność. To będzie zgodnie z prawem, tak jak my je rozumiemy, ale przez to "my" rozumiem także polskich prawników, konstytucjonalistów, medioznawców. Z całą pewnością będziemy tutaj skuteczni, [...] nie będziemy się tutaj w żaden sposób wahać. Na pewno będzie ciekawie, będzie co oglądać i co transmitować – zapowiedział lider PO.

