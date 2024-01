Lidia Niedźwiedzka-Owsiak rzadko staje przed kamerami. To jej mąż – Jurek Owsiak – jest „twarzą” Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ona sama reprezentuje natomiast bardziej przyziemną stronę przedsięwzięcia, działając za kulisami akcji. Co warto wiedzieć o Lidii Niedźwiedzkiej-Owsiak, pieszczotliwie nazywanej przez małżonka „Dzidzią”? Wyjaśniamy.

Lidia Niedźwiedzka-Owsiak: życiorys, wiek, wykształcenie

Lidia Niedźwiedzka-Owsiak jest o rok młodsza od swojego męża – urodziła się w 1954 roku. Po skończeniu szkoły średniej zdobyła wyższe wykształcenie. Ukończyła Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie (dzisiaj znaną jako Szkołę Główną Handlową).

Niedźwiedzka-Owsiak poznała swoją drugą połówkę w liceum, w dość specyficznych okolicznościach. Jurek Owsiak — jak sam przyznaje — nie był dobrym uczniem; w związku z tym musiał powtarzać klasę. W ten sposób trafił do klasy przyszłej małżonki.

Lidia Niedźwiedzka-Owsiak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Lidia Niedźwiedzka-Owsiak pełni w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy rolę członkini zarządu. Jest też dyrektorką ds. medycznych Fundacji WOŚP – kieruje działem, który realizuje założone w danej edycji cele (np. rozliczając zbiórki pieniężne poprzez zakup sprzętu). W programie „Kobiecy Punkt Widzenia” w TVN24 Niedźwiedzka-Owsiak stwierdziła: - Jurek zawsze jest na pierwszym miejscu. Jest artystą, lubi się pokazywać. Ja bardziej stoję twardo na ziemi. Ktoś musi to spinać, czasami złapać go za ramię i powiedzieć: zatrzymaj się, przegadajmy to.

Lidia Niedźwiedzka-Owsiak: zarobki, praca

Zarobki Lidii Niedźwiedzkiej-Owsiak zostały upublicznione w głośnym poście, zamieszczonym przez Jurka Owsiaka na Facebooku w 2017 roku. Działacz podzielił się wówczas z odbiorcami informacją o własnym wynagrodzeniu oraz pensji małżonki. „Dzidzia (Lidia Owsiak) pobiera od lat w Fundacji niezmienną pensję w wysokości 13 743 brutto, czyli netto 8994 zł, zajmując stanowisko dyrektora ds. medycznych. Kieruje najważniejszym działem w naszej Fundacji, który praktycznie realizuje cele Fundacji WOŚP rozliczając w ten sposób zbiórki pieniężne. Pensja Dzidzi i wynagrodzenie głównej księgowej są podobnymi i najwyższymi w naszej Fundacji […]. Ja, czyli Jurek Owsiak, w ogóle nie pobieram pensji z Fundacji WOŚP. Mam natomiast pensję w należącej do Fundacji spółce Złoty Melon, w której jestem Prezesem Zarządu. Wynosi ona (dane za 2016) 14 146 zł brutto, a więc netto 9606 zł. Przy czym ważna uwaga – spółka Złoty Melon nie jest w żaden sposób dotowana przez Fundację. A więc moja pensja nie jest w ogóle kosztem Fundacji, na tę pensję prowadzona przeze mnie spółka musi po prostu zarobić” – napisał Owsiak.

Lidia Niedźwiedzka-Owsiak: odznaczenia, nagrody

Lidia Niedźwiedzka-Owsiak jest laureatką wielu odznaczeń i nagród. Wraz z mężem otrzymała Kryształowe Zwierciadło (przyznawane osobom związanym z nauką, kulturą i życiem publicznym za dokonania i postawy) i Nagrodę Znaku i Hestii im. księdza Józefa Tischnera za inicjatywy duszpasterskie i społeczne. Niedźwiedzkiej-Owsiak przyznano również tytuł Doktora Honoris Causa. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zdecydował się na uhonorowanie w ten sposób „wkładu w rozwój społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowanie w tworzenie najwyższych standardów ochrony zdrowia”.

Lidia Niedźwiedzka-Owsiak: życie prywatne, rodzina, dzieci

Lidia Niedźwiedzka-Owsiak jest nie tylko członkinią zarządu WOŚP, dyrektorką ds. medycznych i żoną Jurka Owsiaka, ale również mamą dwóch córek: Aleksandry i Ewy. Kobiety unikają jednak rozgłosu i rzadko można zobaczyć je w świetle reflektorów.

