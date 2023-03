Związał psa w worku i wyrzucił żywego do kontenera na śmieci. Szokujące odkrycie

Policja z Gorlic w Małopolsce otrzymała w czwartek 9 marca zgłoszenie o odgłosach psa, który leżał związany w worku na śmieci w jednym z kontenerów w miejscowości Lipinki.

Gorlice. Wrzucił żywego psa w worku na śmieci. Usłyszeli odgłosy

- Przesłuchano kilku świadków, dokonano szeregu rozpytań i ustaleń posesyjnych. W toku tych czynności uzyskano informacje, które już następnego dnia pozwoliły wytypować osobę odpowiedzialną za dokonanie tego czynu - przekazał we wtorek Sebastian Gleń, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Zarzut usiłowania zabicia psa przez umieszczenie go w worku i wrzucenie do kontenera na śmieci usłyszał mieszkaniec gminy Lipinki. Grozi mu do 3 lat więzienia.

RadioZET.pl/PAP - Julia Kalęba