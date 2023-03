Znaleziono ciała 22-latka i 25-latka. Tragiczny finał poszukiwań

To nie koniec tragicznych doniesień z Majdanu Sopockiego. W czwartek informowaliśmy o odkryciu w wodzie lokalnego zalewu ciała 25-letniego mężczyzny. Dryfujące zwłoki zauważyła w środę kobieta, która wybrała się na spacer w okolicach zbiornika. Zmarłym okazał się mieszkaniec gminy Susiec.

Okazało się, że to nie koniec koszmarnych wieści. W czwartek strażacy prowadzili w regionie poszukiwania 22-latka, którego zaginięcie zgłosiła rodzina. Niestety, finał akcji również okazał się tragiczny. Strażacy wyłowili ciało kolejnego młodego mężczyzny po godzinie 15.

Majdan Sopocki. Kolejne ciało wyłowione z zalewu. Nie żyje 22-latek

"30 marca 2023 r. strażacy KP PSP w Tomaszowie Lubelskim zostali zadysponowani do działań poszukiwawczych prowadzonych przez policję również na zalewie w Majdanie Sopockim. […] Działania na wodzie zastępów PSP doprowadziły do lokalizacji osoby pod wodą w odległości ok. 20 metrów od brzegu, przy wykorzystaniu echosondy. Po wydobyciu przez nurka ciała z wody stwierdzono zgon 22-letniego mieszkańca gminy Józefów" – przekazała Komenda Powiatowa PSP w Tomaszowie Lubelskim. Zmarłym okazał się mieszkaniec powiatu biłgorajskiego.

- Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Będziemy sprawdzać m.in. czy doszło do nieszczęśliwego wypadku. Decyzją prokuratora ciało mężczyzny zabezpieczono do sekcji zwłok. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Lubelskim – potwierdziła PAP mł. asp. Małgorzata Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że mężczyźni byli kolegami.

RadioZET.pl/PAP/KP PSP w Tomaszowie Lubelskim