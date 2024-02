Strajk rolników 20 lutego. Mapa protestów i utrudnień na drogach

Strajk i blokady rolników 20.02.2024

Protest rolników w całej Polsce rozpoczął się 9 lutego. Zgodnie z zapowiedzią strajki mają potrwać przez 30 dni. Jednym z postulatów jest też powstrzymanie napływu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy na polski rynek. Blokowane są m.in. drogi do przejść granicznych z tym państwem.

Rolnicy protestują przeciwko unijnemu Zielonemu Ładowi i zmianom we Wspólnej Polityce Rolnej. Chodzi m.in. o tempo dochodzenia do celów klimatycznych w UE oraz o zatrzymanie lub duże ograniczenie importu z Ukrainy. Strajkujący zapowiedzieli radykalizację protestów. 20 lutego miał odbyć się marsz na Warszawę, jednak został on przełożony na 27 lutego. Związkowcy zamierzają wyprowadzić na ulice nawet 30 tys. traktorów w niemal 300 miejscach.

Protest rolników 20 lutego - MAPA

Protesty rolników odbędą się głównie w okolicach Bydgoszczy, Lublina, Częstochowy, Poznania czy Gorzowa Wielkopolskiego, ale również na granicy polsko-ukraińskiej - w Hrubieszowie i Dorohusku.

Mapa strajku rolników 20.02.2024

Na mapie znajduje się 117 lokalizacji protestów. W wielu miejscach razem z rolnikami strajkować będą myśliwi. Jak donosi portal sad24.pl, w planach rolniczej Solidarności jest również blokada torów kolejowych.

"Na dzień 20 lutego, w ramach 30-dniowego strajku generalnego rolników, ogłaszamy, że wszystkie działania protestacyjne, będą skoncentrowane na całkowitej blokadzie wszystkich przejść granicznych Polski z Ukrainą i protestów w terenie. Będą blokowane nie tylko przejścia graniczne, ale i również węzły komunikacyjne i drogi dojazdowe do przeładunkowych stacji kolejowych oraz portów morskich” - przekazano w komunikacie Solidarności.

Źródło: Radio ZET