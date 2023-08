Wiktoria poznała chłopaka w autobusie, niedługo później już nie żyła. Są wyniki sekcji zwłok

Brutalny mord na Wiktorii z Bytomia wstrząsnął Polakami. Do zbrodni doszło w sobotę rano w jednym z mieszkań w Radzionkowie. Zarzut zabójstwa dziewczyny usłyszał 19-latek z tego miasta.

Zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Są wstępne wyniki sekcji zwłok

- Wstępne ustalenia sekcji zwłok wskazują na taką przyczynę zgonu, jak zakładaliśmy, czyli uduszenie [...] Jest zlecony cały szereg badań – toksykologicznych, histopatologicznych, a także fonoskopijnych - powiedziała w czwartek Polskiej Agencji Prasowej prokurator rejonowa w Tarnowskich Górach Anna Szymocha-Żak.

Badania fonoskopijne zmierzają do ustalenia, czy to podejrzany 19-letni Mateusz H., krótko po zabójstwie, zadzwonił na numer 112 i poinformował o zbrodni. W ramach badań fonoskopijnych wykonywana jest analiza identyfikacyjna głosów i autentyczności nagrań.

W poniedziałek 19-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach, gdzie został przesłuchany i usłyszał zarzut zabójstwa w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Na wniosek prokuratury aresztowano go na trzy miesiące. Grozi mu dożywocie.

Mateuszowi kazał zabić "wewnętrzny głos"

Jak zaznaczają śledczy, trudno mówić o jakimś motywie, którym kierował się sprawca. Do zbrodni miał go skłonić wewnętrzny głos. Prokuratura zleci również badania psychiatryczne podejrzanego. Chodzi przede wszystkim o ustalenie, czy sprawca był poczytalny i czy może odpowiadać karnie za swój czyn.

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, 19-latek z Radzionkowa poznał 18-latkę z Bytomia kilka godzin wcześniej - w autobusie w Katowicach, którym oboje przyjechali do Tarnowskich Gór. Potem pojechali do pobliskiego Radzionkowa – do mieszkania przy ul. Kużaja, wynajmowanego przez mężczyznę. Tam nastolatka została uduszona.

Zwłoki młodej kobiety odkryto w sobotę po południu w Radzionkowie. O zdarzeniu poinformowała służby osoba postronna. Jak podawały media, 19-latek, który uciekł z miejsca zbrodni przed przybyciem patrolu, sam zadzwonił na numer 112, informując o zabójstwie i zapowiadając popełnienie samobójstwa. Miał również w sobotę rano wysłać SMS do rodziców 18-latki z zapewnieniem, że dziewczyna wróci do domu. Prokuratura na razie nie odnosi się do tych informacji, zaznaczając, że wymagają one weryfikacji. 19-latek został zatrzymany w niedzielę rano.

