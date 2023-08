Wiktoria została brutalnie zamordowana. Matka 18-latki ujawnia treść SMS-a od sprawcy

Zabójstwo w Radzionkowie wstrząsnęło opinią publiczną. Do zbrodni doszło w sobotę rano w mieszkaniu wynajmowanym przez 19-letniego mężczyznę Mateusza H.

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, 19-latek z Radzionkowa 18-letnią Wiktorię z Bytomia poznał kilka godzin wcześniej - w autobusie w Katowicach, którym oboje przyjechali do Tarnowskich Gór. Potem pojechali do pobliskiego Radzionkowa – do mieszkania przy ul. Kużaja wynajmowanego przez mężczyznę. Tam nastolatka została uduszona.

Morderstwo w Radzionkowie. Matka Wiktorii zdradza treść SMS-a

O okolicznościach tragedii opowiadała w rozmowie z "Super Expressem" matka ofiary. Wiktoria w piątek, dzień przed zabójstwem, pojechała na dyskotekę. - Do domu nie wróciła. Została zamordowana. Nie wiemy, co się stało - relacjonowała pani Agnieszka.

"Super Express" ustalił, że morderca nad ranem w sobotę wysłał SMS-a do rodziców Wiktorii. Jego treść brzmiała: "Dzień dobry. Nazywam się Mateusz. Wiktoria jest u mnie. Niedługo wróci do domu". H. zadzwonił także do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. "Powiedział o zabójstwie i oświadczył, że chce popełnić samobójstwo" - czytamy w "SE".

W poniedziałek, na wniosek prokuratury, mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące. Kilka godzin wcześniej 19-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach, gdzie został przesłuchany i usłyszał zarzut zabójstwa w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie.

- Mężczyzna usłyszał zarzut z art. 148 par. 2 Kodeksu karnego. Przyznał się do zarzutu, złożył dość obszerne wyjaśnienia, ale ich szczegółowej treści nie mogę ujawnić - mówiła Polskiej Agencji Prasowej prokurator rejonowa w Tarnowskich Górach Anna Szymocha-Żak. 19-latkowi grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 12 lat, 25 lat więzienia albo dożywocie.

Pytana o tło dokonania tej zbrodni prok. Szymocha-Żak odpowiedziała, że trudno mówić o jakimś motywie, którym kierował się sprawca. "Motyw był «wewnętrzny», w nim tkwiący, było to irracjonalne, dlatego na pewno będziemy zlecać badania psychiatryczne podejrzanego, być może też obserwację" - dodała. Chodzi przede wszystkim o ustalenie, czy sprawca był poczytalny i czy może odpowiadać karnie za swój czyn. Według tarnogórskiej prokuratury 19-latek nie był wcześniej notowany.

Ciało młodej kobiety odkryto w sobotę po południu w Radzionkowie. O zdarzeniu poinformowała służby osoba postronna. Media donosiły o zwłokach zawiniętych w folię, pozostawionych w mieszkaniu.

RadioZET.pl/"Super Express"/PAP