Zabójstwo 10-letniej Sary pod Londynem. Policja ma nowy trop

Ciało Sary znaleziono 10 sierpnia w domu, w którym mieszkała w Woking na południowy zachód od Londynu. Policja hrabstwa Surrey potwierdziła, że w momencie, gdy funkcjonariusze weszli do domu, poza zwłokami nikogo w nim nie było. Śledczy wstępnie założyli, że zabójcy byli znani dziewczynce, a trzy osoby, które chcą przesłuchać w tej sprawie, prawdopodobnie poprzedniego dnia wyjechały z Wielkiej Brytanii.

10-letnia Sara, córka Polki, zamordowana pod Londynem

We wtorek dziennik "The Sun" podał, że zamordowana dziewczynka pochodziła z mieszanego polsko-pakistańskiego małżeństwa. W rozmowie z gazetą matka dziewczynki, 36-letnia Olga Sh., powiedziała, że w 2009 roku poślubiła pochodzącego z Pakistanu kierowcę taksówki, ale w 2017 roku się rozwiedli, a dwa lata później sąd przyznał wyłączną opiekę nad Sarą i jej 13-letnim obecnie starszym bratem ich ojcu.

Polka ujawniła, że od tego czasu tylko dwa razy pozwolono jej zobaczyć się z córką, ale utrzymywały regularny kontakt telefoniczny do 2021 roku, kiedy pod wpływem nowej żony Pakistańczyka został on ucięty niemal całkowicie. – Była taka piękna, nie mogę uwierzyć, że nie żyje – powiedziała kobieta, cytowana przez "Daily Mail". Matka chce sprowadzić ciało zamordowanej 10-latki do Polski.

Nowy trop w sprawie zabójstwa 10-letniej Sary

Telewizja BBC ustaliła w środę, że 8 sierpnia trzy osoby poszukiwane przez policję kupiły bilety lotnicze w jedną stronę do Pakistanu dla trzech osób dorosłych i piątki dzieci (czyli całej rodziny z wyjątkiem Sary) z datą wylotu na 9 sierpnia. Jak zaznacza BBC, Pakistan nie ma podpisanej z Wielką Brytanią umowy o ekstradycji.

