W lesie znaleziono ludzkie szczątki. Mieszkańcy spekulują, że to Jacek Jaworek

W lesie pod Częstochową znaleziono ludzkie zwłoki. Wiadomo, że zauważył je spacerowicz. - Powiadomił policjantów, faktycznie w tym miejscu ujawniliśmy szczątki ludzkie w stanie znacznego rozkładu - przekazała aspirant sztabowy Barbara Poznańska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

- Policjanci pracowali pod nadzorem prokuratorów - dodała. Wyjaśniła, że szczątki zostały zabezpieczone do dalszych badań. - Okoliczności i to, co się stało będzie wyjaśniać prokurator - wskazała rzecznik Poznańska.

Mstów. Znaleziono ludzkie szczątki. To poszukiwany Jacek Jaworek

Na miejscu poza policją pracowała także straż pożarna i prokuratura. "Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ułatwieniu dojazdu i oświetleniu miejsca działań policji i prokuratury" - podano.

Jak pisze Interia, miejsce, w którym znaleziono zwłoki znajduje się około 25 km od wsi Borowce, gdzie w 2021 roku doszło do głośnej zbrodni. Trzy osoby zostały śmiertelnie postrzelone. O zabójstwa policja podejrzewała Jacka Jaworka.

Sprawcy nie udało się jak dotąd zatrzymać. Jedna z hipotez zakłada, że mógł on zginąć. Odkrycie w lesie pod Mstowem wywołało wiele spekulacji. Niektórzy sugerują, że znalezione szczątki mogą należeć właśnie do poszukiwanego Jaworka.

Maciej Świerzy (PAP)