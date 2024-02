Zimą – zwłaszcza w czasie ferii – Polacy chętnie wybierają się na narty. Gdzie w Polsce można uprawić ten sport? Szczególnie przyjemnie jest szusować po stokach, podziwiając górskie krajobrazy. Na narty można wybrać się więc w Tatry, Bieszczady, Beskidy czy też Karkonosze.

Wyjazd na narty do jednego z polskich ośrodków to wspaniały pomysł na aktywne spędzenie weekendu czy też zimowego urlopu. Na taką wyprawę można zabrać swój sprzęt, jednak osoby, które go nie posiadają, wcale nie muszą rezygnować z tego typu zabawy. Kompletny strój zazwyczaj można bowiem wypożyczyć na miejscu.

Najdłuższe trasy narciarskie w Polsce: tam warto się wybrać

W Polsce możemy cieszyć się wieloma naprawdę długimi trasami narciarskimi. Do imponujących nartostrad możemy zaliczyć z pewnością trasę położoną w Beskidach, która ma swój początek u szczytu Pilska. Jej długość to bowiem aż 4400 metrów. Różnica wysokości sięga ponad 700 metrów, a średnie nachylenie to około 17 proc.

Kolejna, bardzo długa trasa narciarska w Polsce to ta, która zaczyna się na szczycie Skrzycznego i prowadzi aż do Szczyrku. Ma aż 3300 metrów długości, a różnica wysokości to około 704 metrów. Średnie nachylenie w tym przypadku to 21 proc.

To Najdłuższa trasa narciarska w Polsce. Niekwestionowany lider

Chociaż wspomniane trasy narciarskie należą do naprawdę imponujących, lider dopiero przed nami. Zdecydowanie najdłuższą trasą narciarską w Polsce jest ta, która znajduje się w Tatrach Wysokich i wiedzie z Kasprowego Wierchu aż do Kuźnic.

Nartostrada ma łącznie aż 5400 metrów długości. Różnica wysokości w jej przypadku jest ogromna, bo sięga prawie kilometra. Średnie nachylenie to z kolei 17 proc.

Trasa narciarska, która wiedzie z Kasprowego Wierchu, momentami jest jednak wyjątkowo wymagająca. Nie każdy będzie więc w stanie pokonać ją bez przeszkód w całości. Nartostrada znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, w związku z tym nie jest sztucznie naśnieżana. To sprawia, że rzadko dostępna jest dla odwiedzających w całości.

