Nie tylko legionella. Bakterie kałowe wykryte w wodociągu

Wyniki badań laboratoryjnych wykazały nieznaczne przekroczenia norm zanieczyszczenia wody bakterią Escherichia coli w Poroninie. Dotyczy to tylko jednego ujęcia, z którego zaopatrywana jest część mieszkańców. Woda nie nadaje się do spożycia ani do celów higienicznych.

– W żadnym razie to nie jest legionella. Po upałach sanepid wykonał wiele badań i stwierdzono zanieczyszczenie jednego z ujęć wody zlokalizowanych na Potoku Sucha Woda. To jest ujęcie powierzchniowe. Na razie nie możemy stwierdzić, co się wydarzyło w tym miejscu. Staramy się zlokalizować przyczynę skażenia, aby w przyszłości zapobiegać podobnym zdarzeniom – powiedziała PAP wójt gminy Poronin Anita Żegleń. Powtórne badanie wody ma nastąpić za dwa dni i jak zapewnia wójt, wszystko powinno wrócić do normy po oczyszczeniu instalacji. Przy remizie strażackiej w Poroninie została ustawiona cysterna z wodą zdatną do picia.

Legionella rozlewa się po Polsce

Podkarpacki sanepid przedstawił w poniedziałek wyniki badań pierwszych 9 próbek wody, na 111 pobranych 18 sierpnia na terenie Rzeszowa i gmin sąsiednich. Cztery z nich były zanieczyszczone legionellą. W dalszym ciągu trwa poszukiwanie źródła zanieczyszczenia. – Kolejne dni będą decydujące – powiedział na konferencji prasowej Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Adam Sidor.

Lekarze przypominają, że do zakażenia legionellą dochodzi podczas wdychania aerozolu, który powstał ze skażonej wody. Nie można się zarazić od człowieka ani pijąc wodę, w której znajduje się bakteria. Główny Inspektor Sanitarny Krzysztof Saczka wyjaśnił, że legionelloza nie rozprzestrzenia się tak jak COVID-19 – jest to choroba zakaźna, ale nie zaraźliwa.