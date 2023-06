Tragedia podczas zawodów. Druh OSP nagle zasłabł

Do tragicznego wydarzenia doszło w niedzielę. Na boisku sportowym w Nieledwi w powiecie hrubieszowskim odbywały się zawody sportowo-pożarnicze. Impreza co roku organizowana jest przez wójta gminy Trzeszczany we współpracy z Gminnym Zarządem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Nieledew. 42-latek nie żyje. Nagle zasłabł

Dramatyczne sceny rozegrały się już po rywalizacji. Około godz. 14 jeden z druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieledwi zasłabł. Na pomoc rzucili się koledzy, a następnie ratownicy. - 42-latek był reanimowany przez zespół pogotowia. Później został przewieziony do szpitala - przekazała portalowi tvn24.pl aspirant sztabowa Edyta Krystkowiak z Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie.

Funkcjonariusze przekazali, że mężczyzna zmarł w szpitalu. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do nagłego zatrzymania krążenia - poinformowała policjantka.

Kolegę pożegnała w mediach społecznościowych Państwowa Straż Pożarna. "Komendant Główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak w imieniu całej braci strażackiej składa kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym zmarłego" - poinformowano. Do kondolencji przyłączył się także zespół OSP w Nieledwi. "Z wielkim żalem żegnamy naszego druha [...], który odszedł niespodziewanie dzisiaj po zawodach strażackich" - czytamy.

