Niedzielski ostrzega. "Jesteśmy zaskoczeni, to jest nietypowy przebieg"

Minister zdrowia Adam Niedzielski był pytany w Radiu Plus o bieżącą sytuację epidemiczną w Polsce. Przypomnijmy, że rząd przedłużył do 30 kwietnia 2023 roku nakaz noszenia maseczek w szpitalach, aptekach i innych placówkach ochrony zdrowia. Co najmniej do końca miesiąca obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego.

Grypa szaleje w Polsce

Szef Ministerstwa Zdrowia ocenił, że obecnie mamy do czynienia z bardzo nietypowym, jak na poprzednie lata, przebiegiem grypy. – Mimo że apogeum zachorowań było na przełomie roku, to obecnie wchodzimy w kwiecień i cały czas ich liczba jest wysoka – powiedział.

– Jesteśmy zaskoczeni, że aż trzy miesiące trwa stan, kiedy ta liczba utrzymuje się powyżej 20, 25 tys., bo to jest naprawdę nietypowy przebieg. Tutaj na razie nie widzimy takiej tendencji, żeby był wyraźny spadek z tygodnia na tydzień. Cały czas myślę, że wejście w sezon wiosenny, tak jak tradycyjnie to było wcześniej, spowoduje, że te spadki po świętach odnotujemy – stwierdził minister Niedzielski.

Zaznaczył, że szczyt zachorowań na COVID-19 nastąpił około dwóch tygodni temu, kiedy dzienna liczba zachorowań wynosiła około 3 tys. Obecnie średnia dzienna liczba zachorowań wynosi 1,3 tys. Zapytany o możliwość przejścia kolejnych fal koronawirusa, odpowiedział, że należy się z nimi liczyć, ale zastrzegł, że sezonowość w przypadku COVID-19 nie wiąże się z porami roku jak na przykład z grypą. – Co więcej, w przypadku koronawirusa mamy bardzo dynamiczne wzrosty, a potem bardzo dynamiczne spadki – dodał.

Piąta dawka szczepienia przeciw COVID-19

W połowie kwietnia ruszą szczepienia przeciw COVID-19 piątą dawką. Jest ona zalecana osobom, które przyjęły jako czwartą dawkę szczepionkę jednowalentną, przekroczyły 60 lat albo mają upośledzoną odporność lub pracują w podmiotach medycznych. Minister Niedzielski zaznaczył, że w kwestii szczepień Polska przygląda się działaniom innych państw europejskich i rekomendacjom instytucji odpowiedzialnych za kontrolę zakażeń.

Szef MZ zapowiedział, że być może przed kolejnymi sezonami zimowymi będziemy mieli połączoną szczepionkę na grypę i COVID-19. – Producenci szczepionek prowadzą bardzo intensywne prace badawcze – wyjaśnił. Dodał, że taki produkt zapowiada drugi co do wielkości producent – Moderna.

