Pogoda na Wielkanoc 2023. Nowa prognoza nie zostawia złudzeń

Pogoda w Wielkanoc będzie daleka od ideału. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował prognozę długoterminową na świąteczny tydzień. W jego pierwszej połowie czeka nas ponowne ochłodzenie spowodowane napływem arktycznych mas powietrza. Miejscami wystąpią opady śniegu, a nocami prognozowane są przymrozki. W kolejnych dniach zacznie napływać nieco cieplejsze, ale też wilgotniejsze powietrze ze wschodu. – W nocy temperatura będzie już dodatnia i wtedy pożegnamy zagrożenia związane z oblodzeniami – mówi w rozmowie z Radiem ZET Grzegorz Walijewski z IMGW.

Długoterminowa prognoza pogody na Wielkanoc

W poniedziałek 3 kwietnia na południowym wschodzie kraju pojawią się opady śniegu, które będą powodować przyrost pokrywy śnieżnej do około 5 cm, a w Karpatach około 7 cm. Słabsze opady śniegu spodziewane są także w Sudetach oraz na wybrzeżu i Pomorzu. Temperatura maksymalna wyniesie od 0-2 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i w kotlinach sudeckich do 6 stopni na zachodzie Polski.

We wtorek 4 kwietnia przelotne opady śniegu wystąpią w niemal całej Polsce. W nocy będzie mroźno: od -5 do -2 stopni. W rejonach podgórskich możliwe są lokalne spadki temperatury do -7 stopni. W dzień temperatura maksymalna wzrośnie do 1 stopnia na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich oraz 5 stopni na zachodzie kraju.

W środę 5 kwietnia przeważać będzie duże zachmurzenie. Miejscami wystąpią opady śniegu, w ciągu dnia także deszczu ze śniegiem. Noc nadal mroźna z temperaturą minimalną od -5 do -2 stopni Celsjusza. W dzień temperatura maksymalna wyniesie od 3 do 6 stopni. W Wielki Czwartek termometry wskażą od 1-3 stopni na południu kraju do 5-7 stopni na przeważającym obszarze i do 10 stopni na północnym wschodzie i północnym zachodzie.

Pogoda na Wielkanoc 2023

W Wielki Piątek będzie nadal pochmurno z opadami deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Jak podaje IMGW, na południu kraju opady mogą mieć okresami umiarkowane natężenie. Temperatura będzie zróżnicowana: od 1 do 6 stopni na południu kraju i od 7 do 12 stopni na pozostałym obszarze.

Wielka Sobota upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Okresami wystąpią opady deszczu lub mżawki, a w górach śniegu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 7-12 stopni Celsjusza. Zimno bedzie tylko na Podhalu - około 2 stopnie.

W Wielkanoc, ale najprawdopodobniej także w lany poniedziałek, będzie przeważać duże zachmurzenie i okresami wystąpią opady deszczu, a wysoko w górach śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od 2 do 6 stopni. Maksymalnie termometry wskażą od 8 do 13 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

