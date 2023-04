Nowa korespondentka TVP w Rzymie. Dotychczas pracowała w Polsacie

Watykan pozostaje jedną z głównych placówek dla korespondentów najważniejszych polskich mediów. Od lat w Rzymie mieszka Urszula Rzepczak, która przez ostatnie 8 lat relacjonowała dla Polsatu wydarzenia m.in. ze Stolicy Apostolskiej.

Jak podał w piątek serwis Wirtualnemedia.pl, dziennikarka ma zostać korespondentką TVP w Rzymie. Z Telewizją Polską była związana w latach 2005-2015. Rzepczak ma pracować w Polsacie do końca kwietnia.

Media: Urszula Rzepczak wraca do TVP

Zastąpi na stanowisku Magdalenę Wolińską Riedi, która od 2014 r. była korespondentką TVP we włoskiej stolicy. Pod koniec stycznia tego roku została zawieszona za swój wpis na Twitterze. "Czyli stygmatyzujemy cały rosyjski naród za szaleństwo Putina i spółki... Chyba tylko my Polacy, którzy wyssaliśmy nienawiść z mlekiem matki, możemy tak to interpretować" - napisała 28 stycznia.

Jej komentarz wywołał krytykę części internautów i spotkał się z reakcją TVP. "Spółka jest oburzona tweetem Magdaleny Wolińskiej-Riedi, w którym dziennikarka uznaje Polaków za rusofobów i germanofobów. W Telewizji Polskiej nie ma miejsca na słowa, które godzą w polską rację stanu. Telewizja Polska nie identyfikuje się z wypowiedziami, które wpisują się w rosyjską propagandę" - podkreśliło w komunikacie biuro prasowe Telewizji Polskiej.

Pomimo że Wolińska Riedi przeprosiła za swój komentarz, TVP postanowiła ją odsunąć od wykonywania czynności służbowych. "Od kilkunastu tygodni wydarzenia z Rzymu dla TVP Info i programów informacyjnych TVP1 i TVP2 relacjonuje zajmującą się tematyką zagraniczną Anna Ołdakowska-Somaini" - napisał serwis Wirtualnemedia.pl.

RadioZET.pl/Wirtualnemedia.pl/Wirtualna Polska