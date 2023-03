Nowe doniesienia po śmierci ciężarnej Izy z Pszczyny. Lekarze z kolejnymi zarzutami

Śmierć ciężarnej Izabeli z Pszczyny w październiku 2021 roku wstrząsnęła całą Polską. Cały kraj obiegły doniesienia o 30-latce, której lekarze odmówili aborcji w 22 tygodniu ciąży, mimo odpłynięcia wód płodowych. Obumarł płód, po wstrząsie septycznym zmarła również kobieta.

Niemal półtora roku po tragicznej śmierci Izy wciąż toczy się prokuratorskie śledztwo. Lekarze poniosą też konsekwencje zawodowe swoich zaniechań. Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach postanowił w czwartek o przedstawieniu dwóm lekarzom ze szpitala w Pszczynie zarzutów naruszenia ustawy o zawodzie lekarza.

Śmierć ciężarnej Izabeli z Pszczyny. Kolejne zarzuty dla lekarzy

- Zarzuty dotyczą naruszenia art. 4 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej – powiedziała Alicja van de Coghen, rzecznik prasowa Śląskiej Izby Lekarskiej. - Artykuł mówi, że lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, […] zgodnie z zasadami etyki zawodowej, z należytą starannością – dodała.

Po doniesieniach medialnych o śmierci Izabeli okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach podjął w tej sprawie czynności sprawdzające. Następnie wszczął postępowanie wyjaśniające, w ramach którego przesłuchiwani byli świadkowie. Zastępca rzecznika badał też dokumentację medyczną i prowadził korespondencję z prowadzącą śledztwo prokuraturą.

Śledztwo sprawie Izabeli z Pszczyny prowadzi Prokuratura Regionalna w Katowicach, która we wrześniu 2022 roku przedstawiła zarzuty trzem lekarzom, pod których opieką była Izabela. Dotyczą one nieumyślnego spowodowania śmierci i narażenia kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Podejrzani nie przyznali się do winy. Prokuratorskie śledztwo jest na końcowym etapie. Za pierwszy, poważniejszy z zarzutów, grozi do 8 lat więzienia.

Rodzina zmarłej stoi na stanowisku, że lekarze zbyt długo zwlekali z zakończeniem ciąży, co przyczyniło się do śmierci 30-latki. Kontrola przeprowadzona wcześniej w szpitalu przez Narodowy Fundusz Zdrowia potwierdziła liczne nieprawidłowości w organizacji, sposobie realizacji i w jakości świadczeń udzielonych pacjentce. NFZ nałożył w związku z tym na szpital karę w wysokości blisko 650 tys. zł.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl