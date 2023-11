Nowy rząd dokończy budowę CPK? Schetyna powiedział, co się wydarzy

W środę 8 listopada 2023 roku gościem Radia ZET i Bogdana Rymanowskiego był polityk PO (KO), przyszły senator, były szef MSZ i MSWiA Grzegorz Schetyna. Prowadzący w serii pytań od widzów odniósł się do fragmentu wypowiedzi Donalda Tuska ze spotkania z mieszkańcami wrocławskiego Jagodna, kiedy lider KO "zbombardował" budowę CPK i powiedział, że "tak na zdrowy rozum, ja wolę w Trójmieście wsiąść w taksówkę i w 20 minut być na lotnisku".

Słuchacz zapytał, czy to są słowa godne męża stanu? - Słyszałem wypowiedzi, które mówiły o koniecznym audycie CPK, jego konieczności, środków, które zostały już wydatkowane, całego budżetu, który został zaplanowany, który wiadomo, że już nie będzie zrealizowany. To jest wielki projekt - odpowiedział Grzegorz Schetyna.

Zdaniem przyszłego senatora opozycja przez lata nie była dopuszczana do wiedzy odnośnie wydawanych miliardów na realizację projektu CPK. - To nie tylko jest kwestia samego lotniska, ale także tras kolejowych, które miały do niego doprowadzić, procedury wywłaszczeń, które spotykały się z protestami społecznymi. CPK potrzebuje audytu i decyzji odnośnie przyszłości - powiedział Schetyna.

Bogdan Rymanowski przytoczył wyniki jednego z sondaży przeprowadzonych dla Dziennik Gazeta Prawna oraz RMF24, w którym opinia publiczna określiła, że chce budowy CPK. Według Grzegorza Schetyny taki stan rzeczy jest spowodowanym tym, że Polacy wiedzą, że "nic z tego, o czym oni mówią i co planują nie zostało wprowadzone. To po prostu był pomysł na wyciągnie publicznych pieniędzy".

Budowa CPK. Schetyna: Będzie pełny audyt

- Będzie pełny audyt i musimy zobaczyć, z czym się wiąże CPK. Jakie to są koszty, jaka jest procedura wywłaszczeniowa, czy można ją zatrzymać. Nie można budować tak wielkiego projektu kosztem ludzi. To trzeba bardzo dobrze zważyć. To jest wielki projekt finansowy, coraz droższy, jak widzieliśmy w ostatnich tygodniach. Trzeba dokładnie wszystko policzyć - dodał polityk.

Na koniec Grzegorz Schetyna powiedział, że audyt będzie musiał odpowiedzieć na pytanie co dalej z lotniskami na Okęciu i Modlinie w Warszawie oraz w Radom. - Jak mają funkcjonować regionalne lotniska w całym kraju: Poznań, Wrocław, Gdańsk, Kraków czy Katowice - dopytywał.

Źródło: Radio ZET