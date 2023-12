Nurek zginął podczas poszukiwań Grzegorza Borysa. Jest ruch prokuratury

Sprawą zbrodni, której dopuścił się Grzegorz Borys i jego późniejszymi poszukiwaniami żyła cała Polska. Przypomnijmy, że w październiku 44-latek miał w brutalny sposób zabić swojego 6-letniego syna, a następnie zaszyć się w lesie. Ostatecznie ciało mężczyzny zostało wyłowione ze zbiornika Lepusz, który znajduje się na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W tej sprawie jest jednak jeszcze jeden tragiczny wątek.

Śmierć nurka podczas poszukiwań Grzegorza Borysa

Bartosz Błyskal, strażak i nurek, zginął podczas poszukiwań Grzegorza Borysa. Ratownik stracił życie w trakcie akcji poszukiwawczej. 1 listopada zszedł pod wodę, by przeszukać dno błotnistego akwenu. W trakcie akcji stracił jednak przytomność. Koledzy wyciągnęli go na powierzchnię, jednak lekarzom nie udało się go uratować.

Wyjaśnieniem śmierci strażaka zajęły się służby i prokuratura. Z przeprowadzonej sekcji zwłok dowiedzieliśmy się, że Bartosz Błyskal zginął na skutek niewydolności krążeniowo-oddechowej, a nie - jak można było przypuszczać - utonięcia. Biegli ustalili też, że w trakcie poszukiwań nurek nie korzystał z centrali łączności podwodnej.

Prokuratura podjęła "standardowe" działanie

Sprawa śmierci nurka wciąż jest badana przez prokuraturę. Do tej pory zajmowała się tym Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. Zapadła jednak decyzja o przeniesieniu sprawy do Bydgoszczy. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk wyjaśniła, że chodzi o zachowanie bezstronności.

- To standardowe postępowanie. W tego typu sprawach, kiedy w grę wchodzi ocena działania służb, postępowanie jest przenoszone do innej jednostki, by zagwarantować bezstronność podejmowanych czynności - mówiła prokurator, cytowana przez "Gazetę Pomorską".

Źródło: Radio ZET/"Gazeta Pomorska"