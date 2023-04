Oliwia Kreklau zaginęła. 17-latka jest poszukiwana przez szczecinecką policję. Mundurowi z Pomorza Zachodniego przekazali dramatyczne informacje o zaginięciu dziewczyny w czwartek 6 kwietnia.

Oliwia Kreklau poszukiwana. 17-latka nie wróciła ze świętowania urodzin

"1 kwietnia br. wyszła z domu w towarzystwie swojego chłopaka, by świętować swoje 17-ste urodziny. Następnego dnia wysłała do rodziny wiadomość SMS, podając godzinę swojego powrotu. Od tamtej chwili nastolatka nie nawiązała już żadnego kontaktu z rodziną i nie wróciła do miejsca zamieszkania" – przekazała st.asp. Anna Matys, oficer prasowa KPP w Szczecinku.

Zaniepokojona rodzina zgłosiła zaginięcie dziewczyny. Komunikat wydała policja oraz Fundacja na Tropie im. Janusza Szostaka. Dziewczyna ubrana była w czarno szary golf, spodnie koloru białego oraz czarne futerko z kapturem. Do opisu załączono zdjęcie poszukiwanej Oliwii.

"Osoby, które widziały dziewczynę ze zdjęcia, proszone są o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku pod numerami telefonu 47 78 47 511, 47 78 47 512, lub policjantem z Zespołu ds. Poszukiwań (47 78 47 553)" – czytamy.

RadioZET.pl/KPP w Szczecinku