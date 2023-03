Afera w sprawie TVP Info i Radia Szczecin. "On nie powinien być dalej w zawodzie"

Na początku marca dni w środowisku medialnym i politycznym rozpętała się burza. Po tragicznej śmierci Mikołaja Filiksa - syna posłanki Platformy Obywatelskiej - ze strony polityków opozycji pojawiły się sugestie, często bezpośrednie, że do tego dramatu doprowadziła propaganda mediów publicznych. Do ujawnienia danych chłopca, który w przeszłości padł ofiarą pedofila, przyczynił się dziennikarz Radia Szczecin Tomasz Duklanowski. TVP zareagowało, obarczając winą opozycję.

- Doszło do brutalnej utarczki na temat tego, która partia zabiła Mikołaja, mówiąc brutalnie i strasznie cynicznie - powiedział prof. Andrzej Rychard.

"To nie ma nic wspólnego z wolnością mediów"

Andrzej Rychard odniósł się też do narracji przyjętej przez część środowiska mediów publicznych, która próbowała bronić Duklanowskiego powołując się na wolność mediów. - To, co zostało zrobione poprzez praktycznie ujawnienie danych młodego człowieka, który nie wytrzymał, nie ma nic wspólnego z wolnością mediów - mówił. Zwrócił też uwagę, że środowisko medialne nie jest "na szczęście w pełni spolaryzowanie".

- Pan redaktor Terlikowski, który jest daleki od lewej strony, ale on potrafił uczciwie wobec tej kwestii się zachować i zabrać głos. Innych głosów było bardzo mało. Podobnie w kwestii pedofilii, Terlikowski czy ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, któremu trudno zarzucić prokomunistyczne i proubeckie sympatie, są osobami, które formułują bardzo wyraźne poglądy - powiedział.

Prof. Rychard: Tomasz Duklanowski nie powinien dalej być w zawodzie

Słów krytyki prof. Rychard nie szczędził też w stosunku do Tomasza Duklanowskiego. - W oczywisty sposób, ten ktoś, kto nazywa się dziennikarzem Radia Szczecin, nie powinien w ten sposób tej kwestii poruszać. Moim zdaniem nie powinien być dalej w tym zawodzie. Powinien coś powiedzieć, a on uważa, że zrobił dobrze - stwierdził.

- Dobrze byłoby, gdyby to się skończyło na powiedzeniu, kto to zrobił. Wiadomo, ten ktoś jest z Platformy, siedzi już w więzieniu, sprawa nie jest nowa. Problem nie polega na tym, że ten pseudodziennikarz powiedział, komu ten ktoś to zrobił. To, że on praktycznie zidentyfikował, albo umożliwił identyfikację tego, kto był ofiarą, to jest rzecz skandaliczna - mówił.

Nie żyje Mikołaj Filiks. Opozycja wini media publiczne. Bojkot TVP Info

Po tym, jak do mediów trafiła informacja o tragicznej śmierci syna posłanki PO Magdaleny Filiks politycy opozycji zaczęli bojkot mediów publicznych i TVP Info. Zaczęło się od posła Artura Łąckiego, który w programie "Minęła 20" powiedział, że nie będzie przyjmował zaproszeń od stacji. Kilkanaście godzin później ze studia "Minęła 8" w nerwowej atmosferze wyszedł Tomasz Trela z Lewicy. - Najpierw zabiliście Adamowicza, a teraz nie żyje dziecko - powiedział wcześniej do prowadzącego. O tym, że nie będzie przyjmował zaproszeń od TVP Info i Radia Szczecin poinformował też lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska