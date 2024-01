Oto Słowo Roku 2023. Znamy wyniki plebiscytu

W czwartek kapituła języka polskiego pod patronatem Rady Języka Polskiego wybrała Polskie Słowo Roku 2023. Wśród propozycji, które były brane pod uwagę znalazły się m.in. takie słowa jak:

wybory,

inflacja,

posłanka,

marsz,

marszałek rotacyjny,

ministra,

opozycja,

patodeweloperka.

Polskie Słowo Roku 2023. Wygrała "sztuczna inteligencja"

Plebiscyt wygrało jednak słowo "sztuczka inteligencja". Na drugim miejscu znalazły się "wybory", a na trzecim "inflacja" i "posłanka". Z kolei w plebiscycie internautów zwyciężyło słowo "wybory". Drugie miejsce zajęła "sztuczna inteligencja", zaś na trzecim znalazła się "inflacja".

Językoznawca prof. Jerzy Bralczyk zwrócił uwagę, że określenie "sztuczny" ma we współczesnej polszczyźnie umniejszające znaczenie. - Jeszcze w XIX wieku łączyliśmy słowo sztuczny ze sztuką. Sztuczne uderzenie np. Jankiela czy sztucznie gotowany rosół staropolski u Mickiewicza to były rzeczy dobre, bo zgodne z regułami sztuki. Później sztuczny zaczął oznaczać to, co dziś, czyli to, co nie jest naturalne" - przypomniał.

Słowo Roku. W poprzednich latach zwyciężało "szczepienie" czy "koronawirus"

Z kolei prof. Marian Bugajski zaznaczył, że "sztuczna inteligencja to zjawisko, które biegnie przez świat, media i z którym już się pomału oswajamy". - I zaczynamy się zastanawiać, co dalej - dodał.

- To jest o tyle ważne, o ile tkwi w nas. A tkwi, bo jesteśmy zaniepokojeni, myślimy, co będzie. A może właśnie to, że sztuczna inteligencja jest na pierwszym miejscu, to jej zasługa? Ze ona sama umieściła się na tym miejscu? Trudno powiedzieć - powiedział badacz.

W internetowym plebiscycie na Słowo Roku 2023 można było oddać do 31 grudnia 2023 r. Równolegle z internautami wyboru dokonała także ogólnopolska kapituła językoznawców pod patronatem Rady Języka Polskiego. Słowem roku 2022 na podstawie zgodnego wyboru internautów i kapituły została "wojna", słowem roku 2021 – "szczepienie", a 2020 – "koronawirus".

Źródło: Radio ZET/PAP