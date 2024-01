Owsiak spotkał się z Nowacką. Będą nowe zajęcia w szkołach

Jurek Owsiak spotkał się z ministrą edukacji Barbarą Nowacką, która przyniosła mu list dotyczący obowiązkowej nauki pierwszej pomocy w szkołach podstawowych. - Jest zapowiedź, że w tym roku od 1 września będzie to przedmiot obligatoryjny - przekazał lider WOŚP.

Zmiany w szkołach. Nowacka przekazała Owsiakowi ważne informacje

- Zwróciliśmy się dwa, a może trzy tygodnie temu do pani ministry o to, by wprowadzono obowiązkową naukę pierwszej pomocy w I, II i III klasie szkoły podstawowej. My robimy to od 17 lat. Prawie 3 miliony dzieci przeszło nasze kursy pierwszej pomocy - mówił Jurek Owsiak.

Lider WOŚP powiedział, że w trzech dzielnicach Warszawy - Bielanach, Śródmieściu i Białołęce - szkoły wprowadziły takie zajęcia już w ubiegłym roku. - 12 godzin rocznie, to jest przez zabawę, uczymy dzieci, w jaki sposób mogą reagować i udzielić pomocy, która ratuje życie - przypomniał.

- Pokazaliśmy, jak to robimy, pani ministra i pani wiceministra były pod ogromnym wrażeniem. I wtedy wręczyły list, w którym jest zapowiedź, że w tym roku od 1 września będzie to przedmiot obligatoryjny - poinformował Owsiak.

Wspominał też, że poprzedni list z Ministerstwa Edukacji zakładał wprowadzenie takich zajęć dopiero od 2026 roku. - Wtedy napisaliśmy "szkoda czasu, proszę uczyć, bo to wraca do nas poprzez umiejętności dzieci, a to jest obowiązek nas wszystkich" - przypomniał.

Barbara Nowacka w rozmowie z Onetem mówiła, że w 2024 roku do priorytetów nauczania w szkołach zostanie wpisana edukacja zdrowotna i pierwsza pomoc. - Żeby w każdej szkole wiedziano, że to jest temat do zaopiekowania się - przekazała, dodając jednak, że nie będzie to odrębny przedmiot. - Młodzież nie wytrzyma dodatkowych godzin. Ale w ramach godziny wychowawczej. To jest mega fajne - mówiła.

Źródło: Radio ZET/WOŚP/Onet