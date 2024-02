Palisz w piecu drewnem? Uważaj: możesz dostać mandat

Od 1 stycznia 2024 r. w 8 województwach zaczęły obowiązywać kolejne zapisy uchwał antysmogowych. Określają one m.in. klasę kotła i jakość paliwa (w tym jego wilgotność). Obecne przepisy mówią jasno: wilgotność drewna opałowego nie może przekraczać 20 proc. Używanie wilgotnego drewna ma wiele szkodliwych konsekwencji, prowadzi m.in. do zapychania komina i powstawania zgnilizny. Aby ogrzać dom wilgotnym drewnem, musimy wykorzystać go dużo więcej, co wpływa nie tylko na wydatki, ale i środowisko. Woda zbierająca się w drewnie zaczyna parować, unosząc niebezpieczne substancje, które stopniowo osadzają się w kanale komina. Dym może zacząć się cofać, co oznacza ryzyko zatrucia spalinami.

Palenie mokrym drewnem: kto dostanie mandat?

To, że ktoś używa mokrego drewna do palenia w piecu, łatwo rozpoznać. Dym unoszący się z komina jest wtedy biały, bardzo gęsty. Za palenie wilgotnym drewnem straż miejska ma prawo wystawić mandat w wysokości nawet 500 zł. Jak sprawdzić, czy drewno jest suche? Osoby, które ogrzewają dom każdej zimy, powinny rozważyć zakup wilgotnościomierza: to specjalne urządzenie, które precyzyjnie mierzy wilgotność drewna. Jak czytamy w serwisie strefaagro.pl, istnieją też domowe sposoby, które pomagają sprawdzić, czy drewno jest wilgotne. Na co zwrócić uwagę?

Kawałek świeżego drewna może być niemal 2 razy cięższy od sezonowanego drewna.

Kora z suchego drewna odpada łatwiej, niż ze świeżego.

Drewno suszone danego gatunku jest ciemniejsze niż świeże drewno.

Suche drewno wyraźnie spękane.

Mokre drewno włożone do paleniska syczy i gwiżdże podczas spalania.

Gdy kupujemy drewno opałowe, możemy zażądać od sprzedawcy certyfikatu jakości paliwa.