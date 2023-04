Parafia wysyła wezwania do spowiedzi. "Moja mama dostała!"

"Od dekady nie był Pan u spowiedzi, wzywamy do wyspowiadania się z grzechów" - mogli w listach przeczytać mieszkańcy Świecia w woj. kujawsko-pomorskim. Dokumenty przypisują autorstwo Parafii Niepokalanego poczęcia Maryi Panny. Odsyłają też do wpłat na jej numer konta. Sprawdziliśmy to.