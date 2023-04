Spowiedź przed Wielkanocą. Pojawił się skandaliczny poradnik dla kobiet

Spowiedź i wyznanie grzechów to rutynowa praktyka wszystkich wierzących katolików. Dekalog się nie zmienia, ale grzechy już tak. Kościół wyraźne usiłuje nadążać za galopującym światem i przybliża swoje doktryny także w sieci. W okolicach zbliżających się Świąt Wielkanocnych pojawił się specjalny poradnik dedykowany osobno kobietom i mężczyznom, którzy chcieliby wyznać grzechy.

Spowiedź. Poradnik dla kobiet budzi niepokój

Poradnik został opublikowany na stronie dobraspowiedz.pl, który wchodzi w skład portalu ewangelizuj.pl - i jest prowadzony przez ks. Piotra Śliżewskiego, kapłana archidiecezji szczecińsko- kamieńskiej. W sekcji poświęconej żeńskiej spowiedzi wymienia wskazówki dot. rachunku sumienia, pytania, na jakie chętna miałaby sobie odpowiedzieć przed konfrontacją w konfesjonale. Cytujemy wybrane z nich:

Czy nie jestem materialistką?

Czy nie stawiam jedynie na karierę zawodową, zaniedbując powołanie do małżeństwa i macierzyństwa?

Czy to co, czynię lub mówię nie wynika z chęci pokazania się, pochwalenia się innym jaka jestem dobra, mądra, wspaniała?

Czy nie grzeszę gadulstwem i krytykanctwem?

Jaki jest mój stosunek do życia poczętego? Czy nie popieram aborcji lub czy jej nie dokonałam? Czy nie poddałam się metodzie in vitro, aby zostać matką?

Czy nie usiłuję być ciągle w centrum uwagi, aby mnie podziwiano i zwracano na mnie uwagę?

Dla porównania, w sekcji dot. rachunku sumienia mężczyzny na próżno szukać zwrotów pokroju "gadulstwo" czy "krytycyzm", zamiast nich znajdujemy np. fragmenty o "łamaniu przepisów ruchu drogowego". Nie udało nam się skontaktować z księdzem odpowiedzialnym za portal.

Historia sakramentu spowiedzi w Kościele katolickim zmieniała się wraz z nim samym. W okolicach II wieku rozpoczął się proces radykalizacji w tej sferze, pojawiły się poglądy w myśl których po chrzcie wierzący mogli przystąpić do spowiedzi tylko raz w ciągu życia. W prawie kanonicznym obowiązującym obecnie czytamy, że wierni mają obowiązek przystąpienia do spowiedzi przynajmniej raz w roku - właśnie po to, by w ramach Świąt Wielkanocnych przyjąć Komunię św. Ciekawy proces modernizacyjny rozpoczął, jak wiele innych, Sobór Watykański II. Zaczęły pojawiać się m.in. głosy, aby do spowiedzi nie przystępowały dzieci przed I. Komunią. Późniejsze dokumenty wprowadziły jednak obowiązek spowiedzi przed przyjęciem tego sakramentu.

RadioZET.pl