Na chorzowskiej komendzie telefon zadzwonił dopiero w sobotnie popołudnie. 53-latek zgłosił wtedy, że jego konkubina została pobita i nie żyje. Skalę tego dramatu dopiero na miejscu odkryli śląscy kryminalni. Jak się okazało, przez całą noc zarówno partner kobiety, jak jej oprawca, pili wspólnie alkohol.

Horror w Chorzowie. Patrzył, co oprawca robi z jego partnerką

W toku postępowania ustalono przybliżony przebieg całego zajścia. Jak relacjonuje komenda, w chorzowskim mieszkaniu w piątkowy wieczór zebrali się 53-letni mężczyzna i jego 59-letnia konkubina, ich 44-letni znajomy i dopiero co poznany 32-latek. "W pewnym momencie pomiędzy kobietą a najmłodszym z mężczyzn doszło do awantury. Agresor podszedł do 59-latki i zaczął ją bić. Gdy jej konkubent chciał go powstrzymać, również został uderzony" - czytamy w policyjnym raporcie.

Umierała na ich oczach

W tym momencie do mieszkania miała wejść zaniepokojona krzykami sąsiadka. Widząc zajście usiłowała odciągnąć agresora, w efekcie i ona została zaatakowana. Tamtego wieczora 32-latek zagroził wszystkim pozostałym, by nie wzywali policji ani pogotowia. Trójka mężczyzn z powrotem usiadła do alkoholu, podczas gdy pobita 59-latka umierała obok nich.

W sobotni poranek dwoje mężczyzn wyszło z mieszkania - chcieli dokupić alkohol. Dopiero wtedy 54-latek, partner zamordowanej kobiety, zorientował się, że ta nie żyje. Chwycił za telefon. 32-latek został zatrzymany, grozi mu nawet dożywocie. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Policja zdradza że jest mieszkańcem Chorzowa. Podczas przesłuchań mężczyźni zeznali, że piątkowej nocy sądzili, że pobita kobieta "śpi".

RadioZET.pl