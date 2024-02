Paulina Sala: Wykształcenie, wiek. Kim jest partnerka Daniela Obajtka?

Paulina Sala w dynamicznym tempie zaczęła odnosić sukcesy zawodowe. Po raz pierwszy zrobiło się o niej głośniej, gdy media poinformowały o zakupie nieruchomości przez Daniela Obajtka byłego prezesa PKN Orlen. Jego o 11 lat młodsza partnerka okazała się współwłaścicielką nieruchomości. Uwagę dziennikarzy Sala zwróciła również na to, że zaczęła zasiadać w radach nadzorczych kilku spółek Skarbu Państwa. Kim jest Paulina Sala?

Paulina Sala: Wiek

Paulina Sala urodziła się w 1987 roku w Jaworniku - niewielkiej miejscowości w województwie małopolskim w gminie Myślenice.

Paulina Sala: Wykształcenie

Niestety, w sieci trudno znaleźć jakąkolwiek informację na temat kształcenia Pauliny Sali. Nawet popularne serwisy internetowe, słynące z przedstawiania kariery zawodowej nie dowiedziały się, jak wyglądała ścieżka edukacji Sali. Mimo wszystko nie trzeba głębokich przemyśleń, aby zobaczyć, że piastowane przez nią stanowiska, czyli m.in. posady kierownicze muszą przynajmniej teoretycznie świadczyć, że jej kariera naukowa była obszerna i urozmaicona.

Paulina Sala i Daniel Obajtek

Jak już wspomnieliśmy wcześniej Paulina Sala jest o 11 lat młodsza od Daniela Obajtka. Jednak z początku były prezes Orlenu był w związku małżeńskim. Po rozwodzie w 2021 roku "Gazeta Wyborcza" zaczęła pisać o nowej wybrance, którą okazała się Sala. O parze zrobiło się jeszcze głośniej, gdy okazało się, że w 2018 roku wspólnie zakupili 187-metrowy apartament na warszawskim Bemowie.

Paulina Sala: Rady nadzorcze, czyli zawrotna kariera

Paulina Sala dość prężnie zaczęła swoją karierę zawodową. Jak podała "Gazeta Wyborcza" zaraz na początku rządów Prawa i Sprawiedliwości od lipca 2016 do sierpnia 2019 roku należała do rady nadzorczej PKP Cargo Terminale. Oprócz tego na początku sierpnia 2016 roku znalazła się w radzie nadzorczej PKP Cargo Centrum Logistycznego Medyka-Żurawica Sp. z o.o. Mało tego w 2021 roku portal natemat.pl dowiedział się, że Sala w latach 2017-2021 była w radzie nadzorczej w spółce RCEKOENERGIA należącej do Grupy Lotos. Ponadto od 2016 roku była sekretarzem rady nadzorczej w spółce NitroERG - firmie specjalizującej się w produkowaniu materiałów wybuchowych, należący do KGHM.

Pod koniec kwietnia 2020 roku Paulina Sala weszła w skład rady nadzorczej Lotos Oil. Jak dowiedziała się "Gazeta Wyborcza", rok później została wicedyrektorem i prokurentem w spółce Energa Operator. Mimo to firma uważała, że kobieta posiada wszelkie kwalifikacje potrzebne do sprawowania funkcji.

Oprócz tego jak przekazał serwis natemat.pl, Paulina Sala w lipcu 2020 roku zarejestrowała spółkę cywilną DP INVEST PAULINA SALA, którą prowadzi wspólnie z Dorotą Muniak. Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa obejmuje m.in. rozbiórkę obiektów budowlanych, przygotowanie terenu pod budowę, realizację projektów budowlanych razem ze wznoszeniem budynków, czy pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Paulina Sala: Instagram, Obajtek zdjęcia

Paulina Sala nie ujawnia w sieci prywatnych danych. W internecie trudno jest znaleźć jakichkolwiek informacji na temat jej życia prywatnego, a tym samym wspólnych zdjęć z obecnym partnerem.

Źródło: Radio ZET/wyborcza.pl, natemat.pl