Rolnik odkrył w piątek po południu balon z rosyjskimi napisami w Pieniężnie, około 30 km od granicy z obwodem królewieckim - dowiedział się "Fakt". Jak czytamy, niewykluczone, że jest to rosyjski balon meteorologiczny.

- Dzisiaj około godz. 12 policjanci z Braniewa zostali poinformowani przez jednego z mieszkańców, że znalazł on przedmiot przypominający balon. Na miejsce udał się patrol i potwierdził, że taki przedmiot tam się znajduje - potwierdził w piątek w rozmowie z reporterem Radia ZET Rafałem Miżejewskim aspirant Rafał Jackowski z biura prasowego komendy wojewódzkiej policji w Olsztynie.

Jackowski wyjaśnił, że w tym miejscu często zdarzają się podobne sytuacje. - Było już znalezionych kilka podobnych obiektów. We wcześniejszych przypadkach były to balony meteorologiczne - powiedział Wirtualnej Polsce.

Balon został teraz przekazany wojsku i to właśnie wojsko ustalać będzie co to za obiekt i jak znalazł się na polskim niebie.

Przypomnijmy, że na początku czerwca w okolicy Białej Piskiej na Mazurach znaleziono szczątki małego balonu. Wezwano policję, na miejsce przyjechało też wojsko, które zabrało balon do badań. W maju wojsko prowadziło poszukiwania obiektu znad Białorusi, który zniknął w pobliżu Rypina w woj. kujawsko-pomorskim.

Inne zdarzenie miało miejsce w nocy z soboty na niedzielę (20-21 maja) na Mazurach. Wojsko wysłało wtedy śmigłowiec na poszukiwania obiektu, którego upadek zaobserwowano w okolicach miejscowości Brzeźno Łyńskie. Radio ZET dotarło do świadków, którzy mówili, że o północy z soboty na niedzielę, w promieniu wielu kilometrów słyszalny był huk przypominający wybuch lub wystrzał.

Natomiast pod koniec kwietnia MON poinformowało, że w okolicach miejscowości Zamość, ok. 15 km od Bydgoszczy, znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego. Natknęła się na niego w lesie przypadkowa osoba. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie.

RadioZET.pl/"Fakt"/Wirtualna Polska