Pierwsze zmiany w szkołach. Wiadomo, co planuje resort edukacji

Barbara Nowacka podczas spotkania z nauczycielami i dyrektorami gminnych szkół w Linii w powiecie wejherowskim zapowiedziała, że resort, którym kieruje "szykuje się do pewnych zmian w szkołach", ale - jak dodała - nie będą one podejmowane "bez konsultacji ze środowiskiem". – Szkoła stoi przed wielkimi wyzwaniami, o czym państwo wiecie najlepiej. Te wielkie wyzwania są od wielu lat. Nie zmieniają się tylko robią się coraz większe – mówiła. – My jesteśmy żeby słuchać i jesteśmy do waszej dyspozycji – zapewniła przedstawicieli placówek, którzy wzięli udział w spotkaniu.

Nowacka: pierwsze zmiany w szkołach od 1 września

Minister edukacji mówiła, że w trakcie takich spotkań będą konsultowane "bieżące, najbardziej palące problemy nauczycielek i nauczycieli". – Tak jak obiecywaliśmy, rozmawiamy nie tylko z metodykami, z dyrektorami, ale i z samorządowcami i nauczycielami praktykami – stwierdziła.

– Będziemy się konsultować z samorządami, które doskonale wiedzą i sprawdzają, co działa. Nie może ministerstwo działać mechanicznie, odmawiając jakieś czynności bądź przymuszając. To trzeba zdecentralizować. I moim planem jest decentralizacja – zapowiedziała. Dodała, że w trakcie poniedziałkowego spotkania z kadrą pedagogiczną rozmawiała m.in. o finansowaniu szkół. – O tym jak powinna być dzielona subwencja, ale też o kwestiach przeładowanego programu, o nauczycielach i nauczycielkach z pasją, którzy tu są – mówiła.

Nowacka podkreśliła, że w resorcie trwają prace nad "odchudzeniem podstaw programowych". – Niektóre rzeczy są gotowe, ale będziemy je konsultować z nauczycielami i nauczycielkami praktykami – tłumaczyła. Zaznaczyła, że na kolejny etapie wiceministrowie, będą się spotykali w szkołach oraz zapraszali nauczycieli do ministerstwa, aby "sprawdzić, czy to zadziałało".

Minister wyjaśniła, że to, co dzisiaj przygotowuje jej resort to "mała zmiana", "korekta", która będzie odczuwalna od 1 września. Podkreśliła, że "duża reforma programowa, do której zapraszane jest całe środowisko szkolne, będzie przeprowadzone w ciągu najbliższych kilku lat, żeby realnie odczuć zmianę w szkole".

Źródło: Radio ZET/PAP