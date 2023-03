Brutalne zabójstwo "elementami grilla". Ciało miało 35 ran kłutych

Do zbrodni doszło 1 sierpnia 2021 roku na terenie ogrodów działkowych przy ul. Wierzbowej w wielkopolskim Pleszewie. Znaleziono tam ciało zamordowanego 43-letniego mężczyzny. Na podstawie stwierdzonych obrażeń u pokrzywdzonego ustalono, że został on zamordowany z dużą agresją.

Pleszew. Brutalne zabójstwa na terenie ogródków działkowych

- Został pobity nie tylko pięściami i nogami, ale przy użyciu kamienia, noża, metalowej pałki i elementów grilla. Mężczyzna miał na ciele łącznie 35 ran kłutych oraz liczne rany tłuczone, które doprowadziły do jego śmierci - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim Maciej Meler.

Wiadomo, że zmarły tego samego dnia, kilkanaście godzin wcześniej, miał pobić 40-letnią konkubinę. Kobieta trafiła do szpitala, ale po kilkunastu minutach opuściła go na własne żądanie. Po tym zdarzeniu do domku letniskowego, gdzie przebywał pokrzywdzony, przyjechał syn kobiety ze swoją dziewczyną i kolegą.

Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani postanowili wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę i zabili mężczyznę. Policjanci zatrzymali później w tej sprawie całą trójkę. W toku postępowania przeprowadzono badania sądowo-psychiatryczne tych osób.

Zostali poddani trwającej cztery tygodnie obserwacji. W wyniku uzyskanych opinii stwierdzono, że mogą brać dalszy udział w postępowaniu. Cała trójka w dalszym ciągu pozostaje w areszcie. 29-latka usłyszała dodatkowe zarzuty posiadania substancji odurzającej, jak również udzielenia substancji w postaci marihuany Maciej Meler, Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp.

Prokurator dodał, że aktem oskarżenia objęto wspomnianych wyżej 29-letnią kobietę oraz mężczyzn w wieku 23 i 19 lat. Podejrzani nie przyznali się do zabójstwa, potwierdzili jedynie swoją obecność na miejscu zdarzenia. Wszystkim grozi teraz kara dożywotniego pozbawienia wolności.

RadioZET.pl/PAP