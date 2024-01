Pokłosie skandali w Telewizji Republika. Jest ruch reklamodawców, Sakiewicz odpowiada

Telewizja Republika odcina kupony od pozostania "jedyną patriotyczną telewizją" na polskim rynku, jak przedstawiają to jej pracownicy. Stacja notuje rekordowe wyniki oglądalności w związku ze zmianami w TVP. Równie głośno jest o skandalach, które mają miejsce na antenie. W ciągu pierwszych trzech dni nowego roku w sprawie wypowiedzi w Republice złożono do prokuratury już dwa zawiadomienia.

Skandaliczne wypowiedzi w Telewizji Republika

Pierwsze zawiadomienie dotyczy słów Jana Pietrzaka, który opowiedział wątpliwej jakości "żart" o "barakach dla imigrantów" w Auschwitz czy Treblince. - Mam okrutny żart. Oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki dla imigrantów, w Auschwitz, Majdanku, Treblince, Stutthofie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców i tam będziemy zatrzymywać tych imigrantów, wpychanych nam nielegalnie przez Niemców - mówił satyryk na antenie Telewizji Republika. O zajęcie się sprawą poprosił prokuraturę minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie przekazał, że wszczęto postępowanie ws. Pietrzaka.

W środę z kolei były redaktor naczelny tygodnika "Wprost" wypowiedział się o tworzonym na forum Unii Europejskiej pakcie migracyjnym, a konkretnie o relokacji uchodźców. - Pomysł relokacji to jest nazistowski pomysł. Niemcy mają ogromne doświadczenie w przywożeniu ludzi w bydlęcych wagonach do Auschwitz i niestety powtarzają to. Najprostszy sposób, to założyć im czipy tak, jak się pieskom zakłada. A tańszy oczywiście to wytatuować im numery na lewej ręce i wtedy łatwiej się ich znajdzie - powiedział Marek Król.

Reklamodawcy zawieszają współpracę z Telewizją Republika

Opinia publiczna skrytykowała kolejną skandaliczną wypowiedź, która padła na antenie. Władze Telewizji Republika wydały krótkie oświadczenie, w którym przekazały, że nie zgadzają się z wypowiedzią Marka Króla". Niektórzy komentujący orzekli, że te słowa są wymuszone przez obawę o utratę reklamodawców.

Okazuje się, iż pierwsi reklamodawcy wycofali już emisję spotów reklamowych w Republice. "Sprawdziliśmy z domem mediowym Wavemaker, który w naszym imieniu odpowiada za zakup czasu reklamowego w mediach. Okazało się, że TV Republika od niedawna jest częścią pakietu stacji tematycznych, oferowanych przez Polsat. Pakiet kupuje się w całości, zatem nie byliśmy świadomi zmiany oferty. Od jutra nie będzie już naszych reklam w TV Republika" - napisali w oświadczeniu na Twitterze/X przedstawiciele Ikei.

Tomasz Sakiewicz zdążył ogłosić "wielki" bojkot Ikei w związku z wycofaniem reklam w jego stacji. "Wycofują reklamy, więc bojkotujmy sieć IKEA! Dołącz do naszych dziennikarzy! #wIKEAniekupuję" - napisał w mediach społecznościowych.

Przeciwko treściom emitowanym na antenie zaprotestowali także przedstawiciele mBanku, którzy również nie chcą być kojarzeni z przekazem Telewizji Republika. "Nie wspieramy działań tej stacji. Wstrzymaliśmy emisję reklam w TV Republika" - napisali na Twitterze/X.

Źródło: Radio ZET/Twitter