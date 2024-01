Kolejny skandal w Telewizji Republika i zawiadomienie do prokuratury. Rachoń wydał oświadczenie

W środę po południu na antenie Telewizji Republika dyskutowano o nieudokumentowanej imigracji. Publicysta Marek Król był pytany przez prowadzącego program o to, co zrobić z przybyszami, którzy wcale nie chcą zostać w Polsce. - Należy założyć im czipy, tak jak się pieskom zakłada. A taniej jest jeszcze numery na lewej ręce wytatuować, wtedy łatwo się ich znajdzie - powiedział Marek Król.

Skandaliczne w Telewizji Republika. Jachira składa zawiadomienie, Rachoń komentuje

- Przeciwko tej wypowiedzi chciałbym zaprotestować - powiedział gość programu Jakub Dymek. Na tym się jednak nie skończyło, bowiem posłanka KO Klaudia Jachira złożyła w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

"Kolejna faszystowska wypowiedź na antenie TV Republika nawiązująca do zbrodni ludobójstwa. To nie ma prawa się powtórzyć, dlatego nie możemy być obojętni. Składam zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 256 KK przez Marka Króla" - zapowiedziała parlamentarzystka, dodając, że "Auschwitz nie spadło z nieba".

Na słowa Marka Króla zareagował dyrektor programowy telewizji Republika Michał Rachoń. "Europejska polityka imigracyjna jest groźna dla Polski i dla samej Europy. Jednak nie uzasadnia to dehumanizacji ludzi nielegalnie przekraczających granice UE" - napisał na Twitterze/X. "Telewizja Republika jest domem wolności słowa, ale także miejscem szacunku dla każdej istoty ludzkiej od jej poczęcia aż do naturalnej śmierci, niezależnie od jej sytuacji prawnej czy okoliczności życiowych. Głęboko nie zgadzamy się z wypowiedzią red. Marka Króla wygłoszoną na naszej antenie" - dodał.

To kolejne przekroczenie granic w Telewizji Republika

To kolejna skandaliczna wypowiedź na antenie Telewizji Republika. 1 stycznia Jan Pietrzak wywołał skandal, opowiadając "żart" o "barakach dla imigrantów" w Auschwitz czy Treblince. O zajęcie się sprawą poprosił prokuraturę minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie przekazał, że wszczęto postępowanie ws. Pietrzaka.

Źródło: Radio ZET/Telewizja Republika/Twitter