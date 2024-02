Strach przed wojną z Rosją rośnie po wypowiedziach zachodnich polityków. Premier Finlandii Petteri Orpo mówił w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że Rosja jest zagrożeniem dla każdego kraju Europy. Według duńskiego ministra obrony Putin może uderzyć w NATO w ciągu trzech-pięciu lat. Z kolei posłanka Joanna Kluzik-Rostkowska mówiła w Radiu ZET, że pierwszy krytyczny moment dla bezpieczeństwa Polski i krajów NATO nastanie po listopadowych wyborach prezydenckich w USA. – Wtedy Putin będzie chciał sprawdzić, czy Sojusz działa – stwierdziła.

Czy Rosja zaatakuje NATO? Ponad połowa Polaków obawia się wojny

W sondażu Instytutu Badań Pollster dla wtorkowego "Super Expressu" zapytano Polaków, czy obawiają się, że może dojść do wojny Rosji z NATO. 56 proc. ankietowanych przyznało, że bierze pod uwagę wojnę. 32 proc. respondentów nie widzi takiego zagrożenia, a 12 proc. nie ma zdania w tej sprawie. Badanie zrealizowano 11 lutego metodą CAWI na próbie 1060 dorosłych obywateli.

Zdaniem gen. Leona Komornickiego obawy są dużo większe na wschodzie kraju, blisko granicy z Białorusią i Ukrainą. "To się rozkłada różnie w regionach. Obawy są dużo większe na wschodzie, blisko granicy z Białorusią i Ukrainą. Przecież to tam wlatują rakiety do naszej przestrzeni powietrznej. Te nastroje z pewnością się udzielają" – komentuje były wojskowy.

Jak informowaliśmy w Radiu ZET, deklaracja Władimira Putina, że wysłałby swoje wojska do Polski dopiero wtedy, gdyby Polska zaatakowała Rosję, nie uspokoiła Polaków. Jak pisała "Rzeczpospolita", wśród większości obawiającej się ataku Putina dominują zwolennicy dzisiejszej opozycji, przede wszystkim PiS.

Źródło: Radio ZET/"Super Express"