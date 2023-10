Policja rozszerza obszar poszukiwań Grzegorza Borysa. "Apelujemy, aby nie przyjeżdżać"

Grzegorz Borys jest poszukiwany od piątku. Prokuratura wydała za nim list gończy. 44-latek jest podejrzany o zabójstwo swojego 6-letniego syna w Gdyni. Mężczyzna zaocznie otrzymał już zarzut morderstwa ze szczególnym okrucieństwem.

Poniedziałek to kolejny dzień akcji policyjnej w Trójmieście. - Z uwagi na pracę funkcjonariuszy nie ujawniamy miejsca, gdzie jest ona przeprowadzana. To tereny leśne okalające Trójmiasto - powiedziała PAP rzeczniczka prasowa KWP w Gdańsku kom. Karina Kamińska. Według mediów chodzi o Trójmiejski Park Krajobrazowy, gdzie mężczyzna miał wbiec po dokonaniu zbrodni.

Grzegorz Borys wciąż poszukiwany. List gończy za podejrzanym o zabójstwo 6-latka

Grzegorza Borysa poszukuje ok. tysiąca funkcjonariuszy - policjanci, strażacy, Marynarka Wojenna, Żandarmeria Wojskowa, strażnicy leśni i grupy poszukiwawcze. Rzeczniczka pomorskiej policji zaapelowała, by osoby postronne nie przyjeżdżały z ciekawości w miejsca, w których trwają poszukiwania. - Zakłóca to pracę mundurowych - dodała.

W akcji biorą udział również psy tropiące, które na początku poszukiwań doprowadziły funkcjonariuszy do zbiornika wodnego w okolicy Obwodnicy Trójmiasta. Zbiornik przeszukali nurkowie. Ich działania nie przyniosły przełomu w poszukiwaniach.

Trójmiejski Park Krajobrazowy

"Dodatkowo żandarmeria wojskowa pilnuje bloku, w którym mieszkał mężczyzna, na wypadek, gdyby poszukiwany miał się pojawić w jego okolicy" - poinformował serwis TVN24.pl. W niedzielę policja opublikowała najbardziej aktualne zdjęcia i film z wizerunkiem poszukiwanego.

Widać na nich mężczyznę ubranego na czarno z plecakiem w moro, przeciwsłonecznymi okularami i chustką na szyi. 44-letni Grzegorz Borys ma 185 cm wzrostu. Żandarmeria Wojskowa potwierdziła, że poszukiwany jest czynnym żołnierzem Wojska Polskiego.

Ciało 6-latka znalazła jego matka. Zgodnie z wynikami sekcji zwłok na ciele dziecka stwierdzono wiele ran kłutych. W mieszkaniu było również truchło psa.

Osoby, które wiedzą, gdzie może przebywać, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Gdyni pod numerem telefonu 47 74 21 222 lub na numer alarmowy 112.

