Politycy PiS mogą otrzymać "propozycję nie do odrzucenia". Zgoda albo koniec kariery

Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości rozważa dwie koncepcje ułożenia list wyborczych - wynika z informacji Wirtualnej Polski. Według doniesień portalu mają się na nich znaleźć popularni europosłowie. Ekipa rządząca liczy, że pomogą oni w maksymalizacji wyniku wyborczego.

Jeden z rozmówców Wirtualnej Polski stwierdził, że "ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła". - Ale ten wariant jest wciąż poważnie brany pod uwagę. Chodzi raczej o pojedyncze nazwiska niż szerszą ławę - powiedział.

Sprzeciw wobec Kaczyńskiego oznacza wypadnięcie z obozu na lata

Do ewentualnego startu europosłów w wyborach do Sejmu odniósł się w czwartek senator PiS Stanisław Karczewski. - Bardzo bym chciał, by europosłowie kandydowali do Sejmu. To jest bitwa, wojna, więc wszystkie ręce na pokład - powiedział.

Chętnych na miejsce na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości jest wielu. Propozycje kandydatów przedstawiają władzom partii regionalne struktury. Ostateczna decyzja leży jednak w rękach Jarosława Kaczyńskiego, który - jak podaje Wirtualna Polska - jednoosobowo zdecyduje, kto znajdzie się na konkretnej liście i które miejsce na niej zajmie.

- Nikt przeciwko decyzjom prezesa nie będzie oponował. Jeśli ktoś z list wypadnie albo znajdzie się na dalszym miejscu i z tego powodu będzie protestować, wypadnie z obozu na lata - przewiduje "bywalec centrali przy Nowogrodzkiej".

Dwie koncepcje PiS na listy wyborcze

Wirtualna Polska twierdzi, że tworzenie list wyborczych PiS dopiero się rozkręci. "Będzie to jeden z najciekawszych przedwyborczych procesów" - czytamy. Jednocześnie portal zaznacza, że potencjalni kandydaci nie wiedzą, czy ostatecznie znajdą się na listach. Pewność mogą mieć jedynie najwierniejsi polityczni przyjaciele prezesa, których Kaczyński jest pewny i ma do nich bezwzględne zaufanie.

Pierwsza z koncepcji ułożenia list przez PiS zakłada, że do walki wyborczej wystawione zostaną największe gwiazdy obozu Zjednoczonej Prawicy i to one zajmą najwyższe miejsca na listach wyborczych. W tym wypadku to nazwiska na pierwszych miejscach miałyby być "lokomotywami wyborczymi", które pociągną całą listę.

Drugie rozwiązanie - jak podaje Wirtualna Polska - jest bardziej zrównoważone. Duże nazwiska miałby się pojawić zarówno na jedynkach, jak i niższych miejscach list wyborczych.

Start europosłów z PiS do Sejmu? "Propozycja nie do odrzucenia"

Kwestia ewentualnego startu europarlamentarzystów w wyborach parlamentarnych 2023 nie jest jeszcze rozstrzygnięta. "Z naszych rozmów wynika, że do kandydowania, przede wszystkim ze względów politycznych, nie finansowych, nie pali się żaden z nich. I to nikogo w PiS szczególnie nie dziwi" - podaje Wirtualna Polska.

Portal, powołując się na niektórych rozmówców zbliżonych do centrali PiS, podaje jednak, że osoby, które otrzymają propozycję startu, nie będą mogli jej odrzucić. "Słowem: Kto odmówi Kaczyńskiemu startu do Sejmu, nie ma szans na jego protekcję na dalszych etapach politycznej kariery" - czytamy.

Europosłowie nie garną się do Sejmu. "Tu się będą marnować"

Sami europosłowie przeprowadzają jednak kalkulację. Niektórzy - po cichu - chcą postawić warunek, że po starcie do Sejmu powrócą do Parlamentu Europejskiego - wybory do PE odbędą się wiosną 2024 roku. Inni mogą zgodzić się na start do Sejmu pod warunkiem umieszczenia ich w dużym, sprawdzonym okręgu, gdzie można być realnym liderem.

- W Brukseli też potrzebujemy silnych, kompetentnych ludzi. Nie możemy nagle wszystkich ściągnąć do Sejmu. Tu się będą wyłącznie marnować - mówi jeden z polityków PiS-u w rozmowie z Wirtualną Polską.

Trudno na ten moment mówić o konkretnych nazwiskach. Nieoficjalnie pojawia się ich jednak kilka. Mowa o Zbigniewie Kuźmiuku, Dominiku Tarczyńskim czy Elżbiecie Rafalskiej. Jakimkolwiek spekulacjom na swój temat zaprzecza stanowczo Beata Szydło, a Joachim Brudziński czy Patryk Jaki nie wypowiadają się w tym temacie.

