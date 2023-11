Kuriozalne przemówienie Kaczyńskiego. "To nie będzie polskie państwo. W UE jest plan"

Jarosław Kaczyński wziął udział w Marszu Pamięci, który przeszedł spod archikatedry warszawskiej na plac Piłsudskiego w przededniu Narodowego Święta Niepodległości i w kolejną miesięcznicę katastrofy smoleńskiej. Prezes PiS ostrzegał przed utratą przez Polskę niepodległości wskutek planu, jaki ma Unia Europejska.

Kaczyński: w Unii Europejskiej jest plan likwidacji naszej niepodległości

– Mamy wigilię 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W ciągu tych 105 lat byliśmy niepodległym państwem przez 54 lata. Dziś 105 lat po tamtych wspaniałych wydarzeniach trzeba powiedzieć o przyszłości. Ewentualny, przyszły rząd naszych przeciwników, chce dać większe emerytury esbekom i to można potraktować, jako symbol – powiedział Kaczyński.

– W Unii Europejskiej jest plan, aby Polacy zamieszkiwali teren Rzeczpospolitej, ale to nie będzie już polskie państwo. To, co ma być przedmiotem dalszych obrad na forum unijnym jest tak naprawdę likwidacją naszej niepodległości – straszył prezes PiS.

Jak zaznaczył, jest jeszcze kilka kroków do wykonania w tej kwestii, które mogą trwać dłużej lub krócej. – Ale chodzi o efekt. Powtarzam: to, co już jest - co ma być, co prawda, przedmiotem dalszych obrad różnych organów - jest niczym innym jak realizacją planu, który można określić krótko: likwidacja – grzmiał Kaczyński.

Według Kaczyńskiego niepodległość Polski ma być tylko "historycznym incydentem". – Tamta (od 1918 roku - red.) trwała troszkę ponad dwadzieścia lat, ta (po 1989 roku - red.) ma trwać trzydzieści kilka, ale ma za rok, za dwa, za trzy lata się zakończyć – przekonywał.

Prezes PiS: nie chcemy podlegać Niemcom

Kaczyński mówił, że konieczny jest wielki wysiłek i wielka konsolidacja narodu, by ten proces zatrzymać. – Inne narody mogą decydować, jak chcą. My Polacy chcemy być wolni. Chcemy być niepodlegli. I nie chcemy podlegać Niemcom. Bo to jest w istocie plan niemiecki zawarty w umowie koalicyjnej niemieckiego rządu, prezentowany w istocie wprost jako dążenie do niemieckiej hegemoni przez kanclerza Scholza – stwierdził prezes PiS.

– Czeka nas walka, ponieważ koalicja naszych przeciwników to partia zewnętrzna. Musimy walczyć i musimy tę walkę wygrać. Wolność, niepodległość i suwerenność jest na czele wartości politycznych i będziemy ich bronić za każdą cenę – zapowiedział Kaczyński.

Źródło: Radio ZET